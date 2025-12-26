Tầm nhìn ngắm hoàng hôn trác tuyệt từ căn hộ The Sunset. Ảnh: Sun Group

Phân khu The Sunset là một trong các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, gồm 4 tòa tháp cao tầng trên sườn núi Ông Quán, nơi bao quanh bởi hệ sinh thái Sun Group tại đảo Ngọc. Đây là những tòa căn hộ cuối cùng tại Thị trấn Hoàng hôn, hoàn thiện bức tranh đa sắc màu cho chủ sở hữu.

The Sunset nằm ở vị trí đắc địa với cao độ lớn nhất tại Thị trấn Hoàng Hôn, bên sườn núi Ông Quán. Nhờ đó, dự án sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, bao trọn cảnh sắc Sunset Town - “Điểm du lịch Biểu tượng hàng đầu thế giới 2025” theo bình chọn của Giải thưởng Du lịch thế giới. Từ vị trí đẹp bậc nhất thị trấn, toàn cảnh hoàng hôn Phú Quốc hiện ra trọn vẹn, không bị che khuất bởi các công trình lân cận, mở ra không gian biển - trời rộng lớn.

The Sunset hưởng trọn hệ sinh thái Sun Group đã kiến tạo tại đảo Ngọc. Ảnh: Ánh Dương.

Trong khi phía Tây dự án mở ra không gian lễ hội sôi động và rực rỡ sắc màu khi chiều buông, thì các căn hộ phía Đông lại có đặc quyền đón bình minh tinh khôi từ khu đô thị Sun Grand City New An Thoi và Bãi Kem; tầm view phía Nam ngắm Bãi Xép và hệ thống cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, trong khi phía Bắc mở ra tầm nhìn bao quát Trung tâm hội nghị APEC đang cấp tập thi công tại bãi Đất Đỏ.

Thiết kế của The Sunset lấy ý tưởng từ những vị thần bảo hộ vùng đất theo triết lý phương Đông. Mỗi tòa tháp mang một ý nghĩa riêng: Ông Thạch - Ông Hỏa - Ông Mây - Ông Lâm, đại diện cho các nguồn năng lượng tự nhiên khác nhau, nhưng vẫn hòa quyện trong tổng thể thống nhất.

Mỗi tòa tháp The Sunset mang một màu sắc kiến trúc và tượng trưng cho ý nghĩa độc đáo riêng. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Trong đó, hai tòa tháp đầu tiên được ra mắt lấy cảm hứng từ sự vững chãi của đá (Ông Thạch) và nguồn năng lượng của lửa (Ông Hỏa) với ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Thay vì tạo ra những khối công trình đồ sộ áp đảo cảnh quan, các tòa tháp trở thành những “điểm tựa” tinh tế, làm nền để thiên nhiên tỏa sáng.

Với cơ cấu sản phẩm đa dạng, từ các căn studio, căn 1-2 phòng ngủ đến các căn penthouse giới hạn, The Sunset phù hợp để an cư, nghỉ dưỡng định kỳ hoặc khai thác cho thuê. Các căn hộ được thiết kế với ban công rộng, mặt thoáng lớn, tối ưu khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên.

Đặc biệt, mô hình căn hộ dòng tiền cho phép khách chủ động vận hành, phù hợp xu hướng lưu trú ngày càng tăng của dòng khách cao cấp, doanh nhân và chuyên gia nước ngoài. Trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị đón lượng lớn khách quốc tế trước, trong và sau APEC 2027, những sản phẩm có vị trí đẹp, tầm nhìn đặc biệt và khả năng khai thác linh hoạt sẽ có lợi thế rõ rệt.

Các show diễn nghệ thuật đẳng cấp thường xuyên được tổ chức tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town). Ảnh: Ánh Dương.

The Sunset còn sở hữu lợi thế nằm giữa trung tâm hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - lễ hội sôi động của Phú Quốc do Sun Group kiến tạo suốt thập kỷ qua. Chỉ vài bước chân, cư dân đã có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động của Sunset Town với các công trình biểu tượng như Cầu Hôn, khách sạn La Festa, đài phun nước Thần Mặt Trời, show diễn nghệ thuật, trình diễn pháo hoa, không gian chợ đêm VUI-Fest…

“Dù nằm gần trung tâm sôi động, dự án vẫn giữ được sự riêng tư và yên tĩnh nhờ lợi thế địa hình trên cao, tách biệt với khu thấp tầng, tạo nên sự cân bằng hiếm hoi giữa nhịp sống lễ hội và không gian nghỉ dưỡng”, đại diện Sun Property nhận định.

Ra mắt “trúng” thời điểm Phú Quốc đang tăng tốc đầu tư công trình hạ tầng chiến lược phục vụ APEC như nhà ga mới tại sân bay, tuyến đường sắt đô thị, đường cao tốc, Trung tâm Hội nghị… Khu đô thị núi Ông Quán nói chung và phân khu The Sunset nói riêng được kỳ vọng đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của BĐS đảo Ngọc với cú hích APEC 2027. Đây là cơ hội để Phú Quốc gia tăng mức độ nhận diện trên bản đồ du lịch - đầu tư toàn cầu, từ đó nhu cầu sở hữu các BĐS mang tính biểu tượng, nằm tại tâm điểm hút khách du lịch, được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.

The Sunset gần kề các công trình trọng điểm chào mừng APEC 2027. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Hòn đảo đẹp nhất châu Á, đứng thứ ba thế giới (theo bình chọn của Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025) đang ghi nhận dấu hiệu bùng nổ du lịch. Nơi đây vừa được chọn là nơi đón du khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam trong năm nay. Trong bối cảnh đó, The Sunset không đơn thuần là một dự án căn hộ, mà được nhìn nhận như một tài sản gắn liền với “vị trí vàng”.

Sự kết hợp giữa độ cao đặc quyền, tầm nhìn ngắm hoàng hôn đặc trưng, kiến trúc mang tính biểu tượng và khả năng đón đầu chu kỳ tăng trưởng hậu APEC đã tạo nên sức hút đặc biệt. Sản phẩm được dự báo lọt tầm ngắm của giới tinh hoa, trở thành tài sản hiếm có được săn đón, đồng thời góp phần định hình chuẩn sống mới trên cao tại đảo Ngọc.