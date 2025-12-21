Nằm ở phía nam đảo ngọc đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), cụm phục vụ tổ chức APEC là công trình trọng điểm mang tính biểu tượng cao, đang được thi công thần tốc kể từ khi khởi công xây dựng vào tháng 6/2025.

Được xây dựng từ tháng 6/2025, chưa đầy 6 tháng, tiến độ chung của 2 hạng mục chính là Trung tâm Hội nghị và Nhà hát đa năng đều duy trì ở mức khoảng 33%. Dự kiến cả 2 dự án này về đích vào tháng 1/2027 (tức trước khoảng 10 tháng diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC).

Với tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng, hạng mục Trung tâm Hội nghị và Triển lãm chiếm nhiều diện tích hơn cả, với tổng diện tích sàn 157.375 m², gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, đáp ứng đa dạng chức năng như tổ chức hội nghị, phòng tiệc, khu triển lãm, không gian dinner show và hệ thống nhà hàng, phục vụ các sự kiện đối nội và đối ngoại quy mô lớn.

Nổi bật ở phía mũi một góc đảo là công trình Nhà biểu diễn đa năng với tổng diện tích sàn xây dựng 67,720m2 gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa 4.094 chỗ ngồi. Tham gia thiết kế công trình này là đơn vị tư vấn thiết kế của Mỹ như SOM, đơn vị tư vấn nhà hát Apeiro.

Nhà hát đa năng được thiết kế dạng khối tròn - biểu tượng của Trời - đặt cạnh Trung tâm Hội nghị hình vuông - biểu trưng cho Đất, thể hiện triết lý cân bằng Trời tròn - Đất vuông trong triết lý phương Đông.

Phối cảnh Nhà biểu diễn đa năng

Công trình khoác lớp vỏ lấy cảm hứng từ họa tiết vảy Rồng, gợi nhắc truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”, câu chuyện nguồn cội thiêng liêng của dân tộc Việt và linh vật với sức mạnh, vương quyền của văn hóa phương Đông.

Mái nhà hát được nâng đỡ bởi 50 cột trụ tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển. Tổng thể tạo nên một công trình hiện đại nhưng giàu biểu tượng, nơi nghệ thuật, lịch sử và văn hóa Việt Nam hòa quyện.

Không gian được trang bị nội thất và những thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại đảm bảo có thể tổ chức các show diễn, concert quốc tế.

Đặc biệt trong đó là không gian triển lãm - ballroom vượt nhịp 81m không cột, có diện tích 11.050m2, vượt ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum ở Las Vegas (10.220m2).

Ảnh phối cảnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm

Khối Trung tâm Hội nghị được thiết kế với hình khối mềm mại như những con sóng vỗ bờ, mang trong mình tinh thần biển cả thân thuộc với ký ức và đời sống cư dân làng chài.

Nơi đây có thể tổ chức các sự kiện chứa tới 10.000 người, và không gian tiệc đến 5.000 người. Ngoài không gian hội nghị lớn là ballroom 3.000m2 và 30 phòng họp nhỏ.

Có thể thấy công trường cụm công trình phục vụ APEC khá gần khu dân cư ở nam đảo ngọc.

Theo báo cáo, tiến độ chung của dự án Nhà hát đa năng thời điểm này đã đạt 34%. Trong đó phần móng được 100%, phần thô 25,5%.

Dự kiến đến 31/1/2026, Nhà hát đa năng sẽ hoàn thiện mặt ngoài kết cấu thép và đến 31/1/2027 hoàn thiện nội thất.

Còn công trình Trung tâm Hội nghị - Triển lãm thuộc phân khu S3 đã hoàn thành 100% phần móng và đạt 31% phần thô. Công tác lắp dựng kết cấu thép dự kiến hoàn thành vào 31/1/2026, hoàn thiện mặt ngoài vào 30/6/2026, và hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027.

Việc hoàn thành móng tuyệt đối là tiền đề quan trọng để bảo đảm kỹ thuật cho kết cấu không cột khổng lồ. Công trường rất nhộn nhịp cảnh công nhân thi công những ngày gần cuối năm 2025.

Cũng tại cụm công trình còn có không gian Dinner Show sức chứa lên đến 2.000 chỗ ngồi.

Phối cảnh sân khấu

Đây sẽ là sân khấu của những show trình diễn được thiết kế dàn dựng bởi Cirque du Soleil - thương hiệu dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật đến từ Canada, thành lập từ năm 1984, với hơn 400 triệu khán giả trên 6 châu lục và 86 quốc gia.

Xung quanh các công trình chính là Công viên APEC với hình ảnh mái đình làng biển. Dọc theo trục chính là khu vườn biểu tượng, đại diện cho các quốc gia tham dự hội nghị.