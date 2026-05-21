Ra mắt phần mềm quản lý, theo dõi các cam kết quốc tế trên nền tảng số

Sự kiện này là một bước triển khai cụ thể Chỉ thị số 56 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Ông Lê Đình Tĩnh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao cho biết, các hoạt động đối ngoại cấp cao thời gian qua, đặc biệt là các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng.

Các chuyến thăm không chỉ tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị giữa Việt Nam với các đối tác, mà còn trực tiếp tạo ra những đột phá, thiết lập các khuôn khổ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Kết quả hữu hình và cụ thể nhất của các hoạt động đó chính là hệ thống các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ, cam kết song phương và đa phương đã được ký kết (những văn kiện mang tính định hướng), tạo cơ sở pháp lý và chính trị cho hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với từng đối tác.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, Việt Nam đã ký kết hơn 1.200 cam kết, thỏa thuận quốc tế và số lượng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là cần có một cơ chế theo dõi, đôn đốc bài bản, thống nhất và có hệ thống trên nền tảng số. Việc xây dựng và vận hành phần mềm theo dõi cam kết, thỏa thuận quốc tế sẽ góp phần bảo đảm dữ liệu được cập nhật kịp thời, liên thông, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giúp các cơ quan chức năng nắm bắt tình hình triển khai, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đại diện của Viettel đã giới thiệu khái quát các chức năng chính của phần mềm, đồng thời trực tiếp hướng dẫn đại biểu thực hiện các thao tác nhập liệu trên hệ thống.

Việc triển khai phần mềm không chỉ đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý, điều hành, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, khắc phục tình trạng cập nhật chậm, thông tin thiếu đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Ban tổ chức đã giải đáp nhiều câu hỏi được các đại biểu đặt ra liên quan đến cách thức cập nhật, tiến độ thực hiện cũng như phương pháp tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai trên hệ thống.

Các ý kiến trao đổi tại hội thảo cho thấy nhu cầu thực tiễn trong việc triển khai hệ thống, bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Hội thảo góp phần quan trọng giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng của các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương về công tác chuyển đổi số trong theo dõi các cam kết, thỏa thuận quốc tế, tạo thuận lợi cho các cơ quan trong quá trình sử dụng phần mềm và thực hiện chế độ báo cáo trên nền tảng số.