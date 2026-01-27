Sáng 27/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là chủ trương lớn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang đã có nhiều bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn quan trọng, góp phần làm rõ định hướng xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh", làm nền tảng tiến lên hiện đại.

Nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có thêm tư liệu nghiên cứu, học tập, Nhà xuất bản QĐND phối hợp với các cơ quan chức năng sưu tầm, tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được công bố từ năm 2023 đến nay để xuất bản thành sách.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại lễ ra mắt sách. Ảnh: Nguyễn Minh.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách. Đây là sự kết tinh giữa tổng kết thực tiễn sinh động với phát triển lý luận quân sự, làm rõ những vấn đề cốt lõi trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại.

Thượng tướng nhấn mạnh, cuốn sách khẳng định quan điểm nhất quán: xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là nền tảng quyết định nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, bảo đảm Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách, coi đây là tài liệu nền tảng phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cuốn sách gồm 38 bài viết cùng nhiều hình ảnh hoạt động của Đại tướng Phan Văn Giang được sắp xếp theo tiến trình các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và Quân đội, chia thành hai phần:

Phần một: Quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phần một góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện; nhấn mạnh việc giữ vững và phát huy truyền thống “Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng” xây dựng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Phần hai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Phần này mở ra không gian tư duy sâu rộng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, vận dụng những bài học lịch sử từ các cuộc kháng chiến, gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, thúc đẩy đối ngoại quốc phòng và duy trì hòa bình bền vững.

Thông qua cuốn sách, bạn đọc có thể cảm nhận rõ hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, một Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động quốc tế. Tinh thần “tự lực, tự cường” được nhấn mạnh như sự khẳng định bản lĩnh, lập trường kiên định của dân tộc trên trường quốc tế.

Bên cạnh nội dung lý luận, cuốn sách còn giới thiệu nhiều hình ảnh sinh động về hoạt động của Đại tướng Phan Văn Giang trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.