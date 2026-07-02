Sự kiện có sự tham dự của GS.TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TS Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cùng nhiều nhà lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, quản lý và đông đảo độc giả.

Cuốn sách ra đời trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yêu cầu cấp thiết với mọi cơ quan, doanh nghiệp và người lao động Việt Nam. Đây là một trong những cuốn cẩm nang thực hành tiên phong được biên soạn bởi người Việt, dành riêng cho người đi làm Việt Nam.

Khát vọng phổ cập AI cho cộng đồng người đi làm

Chia sẻ về nguồn cảm hứng, tác giả Nguyễn Hữu Hoàng - chuyên gia đào tạo AI và chuyển đổi số, đồng sáng lập VISIAI Academy - cho biết ý tưởng viết ‘Phổ cập AI - Dành cho người đi làm’ đến từ những câu chuyện ông gặp đi gặp lại qua hàng trăm lớp học và hàng chục nghìn học viên: một trưởng phòng "ăn không ngon, ngủ không yên" trước áp lực chuyển đổi số nhưng loay hoay không biết viết câu lệnh với AI sao cho hiệu quả; một nữ kế toán hoang mang khi nhân sự trẻ làm báo cáo nhanh gấp 5-10 lần mình; những thầy cô giáo vừa phải đổi mới cách giảng dạy, vừa ứng phó với việc học sinh ngày càng dùng AI nhiều hơn.

Tác giả Nguyễn Hữu Hoàng - chuyên gia đào tạo AI và chuyển đổi số, đồng sáng lập VISIAI Academy.

Từ đó, ông nhận ra điều người lao động thiếu nhất không phải công nghệ, mà là một cuốn sách đủ dễ hiểu, thực chiến để ai cũng dùng được.

Tại lễ ra mắt sách mới, bà Trang Lê - Nhà sáng lập VISIAI Academy cũng chia sẻ khát vọng đưa AI đến gần hơn với cộng đồng người đi làm Việt Nam.

Theo bà, trong kỷ nguyên số, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở số năm kinh nghiệm mà ở khả năng học và ứng dụng cái mới. Cuốn sách là một phần trong sứ mệnh "phổ cập AI" mà VISIAI Academy theo đuổi.

“Một cuốn sách giá trị bởi tính phổ cập và nhân văn”

Cuốn sách nhận được lời giới thiệu từ những nhà khoa học, nhà quản lý hàng đầu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

GS.TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhận định cuốn sách thể hiện rõ tinh thần "Bình dân học vụ số"

GS.TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhận định cuốn sách thể hiện rõ tinh thần "Bình dân học vụ số", đưa tri thức AI đến tận tay người đi làm ở mọi cấp bậc, mang ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực số của đất nước.

TS Trần Văn Khải – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường Quốc hội đánh giá tính thực tiễn cao của cuốn sách khi đi thẳng vào các công việc cụ thể.

TS Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường Quốc hội cho biết ông ấn tượng với tính thực tiễn cao của cuốn sách khi đi thẳng vào các công việc cụ thể. Bên cạnh tính phổ cập bằng ngôn ngữ giản dị, cuốn sách còn mang thông điệp nhân văn sâu sắc: AI không thay thế con người, AI khuếch đại khả năng của con người.

"Đây là cuốn sách nhất định phải có trên bàn làm việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, doanh nhân và người đi làm Việt Nam trong thời đại số", TS Trần Văn Khải nhấn mạnh.

Tại lễ ra mắt, cuốn sách nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ độc giả. Nhiều người xếp hàng chờ nhận sách, ký tên, giao lưu cùng tác giả

Với cách tiếp cận gần gũi, thực tế, "Phổ cập AI - Dành cho người đi làm" được kỳ vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp người đi làm Việt Nam tự tin bước vào thế giới AI một cách vững vàng.

Thúy Ngà