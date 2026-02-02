Tiến sĩ Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP STH Holdings và Tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghi thức ra mắt Trường song ngữ quốc tế Sigma

Sự kiện có sự tham gia của Bà Rikka Seppala, Phó Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo); ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, các trường đại học trong và ngoài tỉnh, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Hei Schools và Công ty CP STH Holdings

Trường song ngữ Quốc tế Sigma được đầu tư và phát triển bởi Công ty Cổ phần STH Holdings, triển khai chương trình đào tạo chuẩn kép đầu ra, đáp ứng đồng thời yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và tổ chức giáo dục và khảo thí Pearson Edexcel (Vương quốc Anh). Nhà trường hướng tới đào tạo học sinh phát triển toàn diện cả về học thuật, tư duy toàn cầu và năng lực hội nhập trong môi trường quốc tế.

Các đại biểu phát biểu tại buổi lễ

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Cổ phần STH Holdings chính thức ký kết hợp tác đầu tư xây dựng Hei School Thái Nguyên thuộc hệ thống trường mầm non danh tiếng được phát triển dựa trên nền tảng học thuật của Đại học Hesinki, Phần Lan.

Các đại biểu chúc mừng sự hợp tác giữa Công ty Cổ phần STH Holdings và Hei Schools (Phần Lan)

Lễ ra mắt trường song ngữ Quốc tế Sigma và Lễ ký kết hợp tác xây dựng Hei School Thái Nguyên không chỉ đánh dấu sự hiện diện của những mô hình giáo dục quốc tế tại địa phương, mà còn thể hiện định hướng và tầm nhìn dài hạn của STH Holdings trong hành trình đầu tư cho con người, cho tri thức và cho tương lai bền vững của Thái Nguyên.

(Theo Báo Thái Nguyên)