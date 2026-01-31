Sau 3 năm rưỡi theo học tại Trường ĐH Thương mại, Trương Phương Linh đạt điểm trung bình chung tích lũy 3,99/4, tốt nghiệp loại Xuất sắc và cũng là nữ sinh có điểm số cao nhất trong số sinh viên tốt nghiệp sớm của trường năm 2026.

Cụ thể, ở 45 môn học với tổng cộng 120 tín chỉ, Phương Linh chỉ có duy nhất 1 môn đạt điểm B+; số còn lại toàn A. Nữ sinh chỉ thiếu 0,01 điểm để đạt được mức điểm tuyệt đối.

Chia sẻ với VietNamNet, Phương Linh cho hay em rất vui với những kết quả đạt được. “Em nghĩ kết quả của quá trình học tập không chỉ nằm ở con số mà quan trọng hơn, em đã tích lũy cho mình được nhiều kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm trong suốt quá trình học tập. Quá trình học tập ở Trường ĐH Thương mại đã giúp em phát triển bản thân hơn rất nhiều và em sẽ coi những thành tích là động lực để tiếp tục cố gắng”, Phương Linh chia sẻ.

Nữ sinh Trương Phương Linh (sinh viên khóa K58, chuyên ngành Marketing số) có điểm tích lũy cao nhất ở đợt tốt nghiệp sớm của Trường ĐH Thương mại năm 2026. Ảnh: NVCC.

Linh cho rằng mỗi người sẽ có những phương pháp, chiến lược học tập riêng phù hợp với bản thân mình. Ngay từ khi bước chân vào môi trường đại học, Linh đã xác định rõ rằng đối với tất cả các môn học, em đều cố gắng dành nhiều thời gian và công sức để có thể tích luỹ được nhiều kiến thức và kỹ năng nhất.

Với em, với từng môn học, em sẽ có các cách học khác nhau để phù hợp.

“Ví dụ những môn thực hành nhiều, làm dự án thì em sẽ ưu tiên tìm tòi, trải nghiệm, nghiên cứu kỹ thực tế để sáng tạo phù hợp với bối cảnh và luôn chủ động hỏi thầy cô để xin những phản hồi, từ đó giúp bản thân có cái nhìn sâu hơn về vấn đề. Với những môn học thiên về lý thuyết và có kiểm tra, đánh giá, em sẽ tự tìm đọc thêm nhiều tài liệu, cố gắng hiểu những gì mình đọc thay vì học tủ. Ngoài ra, em cũng chủ động hỏi thầy cô về những lưu ý làm bài, dạng bài, những điều mình chưa hiểu để đảm bảo rằng khi vào phòng thi là không còn mơ hồ, mọi thứ phải sẵn sàng và chắc chắn”.

Ngoài ra, cô bạn cũng tích cực tham gia các workshop do trường tổ chức, đăng ký học thêm những khóa học ngoài để nâng cao kiến thức và kỹ năng,... Điều quan trọng, theo Linh, ở bậc đại học là sự tự giác, chủ động và sự kỷ luật cao và quản lý tốt thời gian.

“Em không nghĩ mình là một người nổi bật hay có gì khác so với các bạn. Nhưng em luôn đặt nhiều tâm sức vào mỗi việc mình làm để có thể có kết quả tốt nhất và đóng góp vào sự thành công chung của tập thể”, Linh nói và cho rằng kết quả mình có được ngày hôm nay phần nhiều đến từ sự trách nhiệm, chăm chỉ và tinh thần cầu tiến.

“Em nghĩ rằng thái độ tích cực, tinh thần dám nghĩ dám làm và sự kiên trì sẽ giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Đó vẫn luôn là những gì em mang trong mình”.

Ngoài việc học, Linh cũng tham gia một số hoạt động khác để khám phá và phát triển bản thân. Cô bạn từng là Bí thư Chi đoàn và là một thành viên của Liên chi Hội Sinh viên Khoa Marketing. Linh cũng hăng hái tham gia chương trình hợp tác quốc tế và trao đổi sinh viên của trường với nhiều hoạt động như tổ chức sự kiện, truyền thông, phiên dịch,...

“Qua những chương trình này, em đã trưởng thành hơn rất nhiều và cũng mở rộng hơn các mối quan hệ xã hội. Không chỉ là trải nghiệm sống và học tập trong môi trường quốc tế mà hơn cả em đã phát triển bản thân hơn, dũng cảm hơn, đã dám làm, sẵn sàng và tự tin hơn trước những thử thách. Đặc biệt, em còn được mở rộng kết nối với nhiều giáo sư, nhiều anh chị, bạn bè ở Việt Nam và quốc tế - những người đã giúp đỡ, đồng hành cùng em trong thời gian đó và vẫn giữ kết nối với em đến bây giờ”, Linh nói.

Ảnh: NVCC.

Sức khỏe tinh thần cũng là yếu tố quan trọng không kém, nên cô bạn cô gắng phân bổ thời gian hợp lý để vừa học vừa được nghỉ ngơi, thư giãn. “Dành thời gian bên gia đình, bạn bè cũng là một cách tốt để em có thêm động lực, sự thoải mái và tinh thần vui vẻ”, Linh nói.

Phương Linh chia sẻ, thời gian qua, em cũng may mắn được trải nghiệm làm việc ở một số nơi, có cơ hội được làm đúng với đam mê của mình, được học hỏi, phát triển và va chạm thực tế. “Em được tham gia vào các hoạt động marketing như làm social media, nghiên cứu, thu thập cơ sở dữ liệu, phân tích,... Tất cả những kiến thức và kĩ năng có được từ các môn học và dự án thực tế khi học Marketing số như quản lý fanpage, phân tích, nghiên cứu, thiết kế,… đã giúp em hoàn thành tốt vai trò của mình”.

Cô bạn cho hay, tấm bằng đại học loại xuất sắc là dấu mốc đáng tự hào, tuy nhiên đây mới chỉ là bước khởi đầu trong hành trình dài phía trước. Trong thời gian tới, Linh xem đây là động lực để tiếp tục theo đuổi lĩnh vực Marketing số, phát triển bản thân và tạo ra những giá trị tích cực cho doanh nghiệp và xã hội.

Linh nhìn nhận Marketing là ngành rất năng động và đòi hỏi nhiều sáng tạo, vì vậy, em vẫn phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức và kĩ năng để có thể phát triển và hoàn thành tốt công việc. “Em tin rằng thu nhập hay các cơ hội tốt sẽ đến tương xứng với năng lực, công sức và giá trị mình tạo ra”, Linh nói.