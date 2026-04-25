Sự kiện có sự đồng hành của Dr. Wolff - doanh nghiệp đến từ Đức, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng của Dr. Wolff tại khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm.

Sự góp mặt của các khách mời và chuyên gia nước ngoài tại sự kiện

Ông Eduard R. Dörrenberg, CEO & Managing Partner Dr. Wolff Group (bên phải) cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong chuyến công tác Ấn Độ ngay trước khi tham dự sự kiện tại Việt Nam

Với nền tảng nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm phát triển sản phẩm tại Đức, Dr. Wolff đã xây dựng danh mục các thương hiệu chăm sóc sức khỏe được tin dùng. Trong đó, Vagisan là thương hiệu chuyên biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Thông qua sự hợp tác với WIR Group, Vagisan và các sản phẩm khác của Dr. Wolff từng bước tiếp cận thị trường Việt Nam, góp phần mang đến những tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe tiên tiến từ châu Âu.

WIR Group và Dr. Wolff trở thành Đối tác chiến lược

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Bắc Hải - Chủ tịch WIR Group cho biết, việc hợp tác với Dr. Wolff để đưa thương hiệu Vagisan vào Việt Nam xuất phát từ uy tín lâu năm và nền tảng khoa học vững chắc của đối tác Đức, đồng thời đáp ứng nhu cầu còn thiếu về các giải pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ bài bản, toàn diện tại thị trường trong nước.

Theo ông Hải, sự kiện ra mắt lần này không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của WIR Group trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hướng tới vai trò cầu nối đưa các tiêu chuẩn chất lượng cao từ Đức đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái các thương hiệu mà doanh nghiệp đang xây dựng.

Chủ tịch WIR Group cũng nhấn mạnh, hợp tác giữa hai bên là minh chứng cho xu hướng gắn kết ngày càng sâu rộng giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Đức, không chỉ dừng ở thương mại mà còn mở rộng sang chuyển giao tiêu chuẩn, công nghệ và cùng kiến tạo giá trị bền vững cho người tiêu dùng.

Tại sự kiện, thương hiệu Vagisan được giới thiệu như một giải pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn diện, với các sản phẩm hướng tới việc làm sạch, cân bằng pH, dưỡng ẩm và hỗ trợ cải thiện tình trạng khô hạn vùng nhạy cảm. Các sản phẩm được phát triển dựa trên nền tảng khoa học, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, nhằm nâng cao chất lượng sống và sự tự tin cho phụ nữ trong nhiều giai đoạn khác nhau.

Nội dung chương trình được xây dựng đa dạng, kết hợp giữa yếu tố chuyên môn và trải nghiệm thực tế. Ngoài phần giới thiệu về doanh nghiệp và thương hiệu, sự kiện còn có nghi thức ký kết hợp tác giữa WIR Group và Dr. Wolff, các bài chia sẻ chuyên sâu từ chuyên gia trong và ngoài nước về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, cùng hoạt động giao lưu, hỏi đáp nhằm cung cấp thông tin y khoa chính xác và tháo gỡ những rào cản tâm lý liên quan đến các vấn đề nhạy cảm.

Bài thuyết trình của TS.BS đa khoa Dawn Harper đến từ Vương quốc Anh

Đáng chú ý, sự kiện còn tạo không gian trải nghiệm sản phẩm trực tiếp, giúp khách mời tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe một cách cụ thể và thực tiễn hơn. Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe phụ nữ theo hướng khoa học, toàn diện và cởi mở hơn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Giám đốc điều hành WIR Group - nhận định, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ Việt Nam hiện nay là rất lớn nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng mức do đây còn là chủ đề nhạy cảm. Tuy vậy, nhận thức của phụ nữ hiện đại đang dần thay đổi theo hướng chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe cá nhân, mở ra cơ hội cho các giải pháp khoa học, an toàn và toàn diện phát triển.

Theo bà Hoa, Vagisan khác biệt ở việc cung cấp hệ giải pháp chăm sóc toàn diện, từ làm sạch, cân bằng sinh lý, hỗ trợ điều trị đến dưỡng ẩm và cải thiện tình trạng khô hạn. Đặc biệt, sản phẩm hướng tới xu hướng chăm sóc chuyên sâu, bao gồm cả dưỡng ẩm từ bên trong - một cách tiếp cận mới trên thị trường, góp phần giúp phụ nữ duy trì trạng thái khỏe mạnh, cân bằng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sự kiện thu hút gần 200 khách mời là các chuyên gia, bác sĩ, doanh nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Thông qua hoạt động này, WIR Group và Dr. Wolff kỳ vọng góp phần thúc đẩy xu hướng chăm sóc sức khỏe phụ nữ hiện đại tại Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối giữa các chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống và chăm sóc sức khỏe bền vững.

(Nguồn: Công ty TNHH WIR Group)