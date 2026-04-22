Chờ đợi khám ở nước ngoài

Bà N.T.H (51 tuổi), một Việt kiều đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, đã phải âm thầm chịu đựng những vấn đề sức khỏe khó nói trong thời gian dài. Không thể tiếp tục chờ đợi lịch khám tại nước ngoài, bà quyết định trở về Việt Nam để điều trị.

Chia sẻ về tình trạng của mình, bà H. cho biết khoảng 3 năm trước, khi chu kỳ kinh nguyệt bắt đầu thưa dần, cơ thể xuất hiện các cơn bốc hỏa nhẹ, mỗi ngày 1-2 lần, kèm theo suy giảm nhu cầu sinh lý. Tuy nhiên, bà cho rằng đây là những thay đổi bình thường nên không đi khám.

Hai năm sau, khi kinh nguyệt ngừng hẳn, các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Mỗi ngày, bà trải qua 3-4 cơn bốc hỏa, xảy ra cả ban ngày lẫn ban đêm. Sau mỗi cơn là tình trạng đổ mồ hôi nhiều. Bà H. phải thay quần áo liên tục, giấc ngủ bị gián đoạn, cơ thể mệt mỏi và giảm khả năng tập trung.

Không chỉ vậy, bà còn gặp phải các rối loạn khó nói như tiểu són khi ho, tiểu gấp không kiểm soát, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Sống ở nước ngoài, bà H. cho biết việc tiếp cận dịch vụ y tế gặp nhiều khó khăn do rào cản ngôn ngữ và chi phí. Dù đã nhiều lần đặt lịch khám, bà vẫn phải chờ đợi rất lâu chưa tới lượt. Khi các triệu chứng ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, bà quyết định trở về Việt Nam để thăm khám.

Bà H. đến cơ sở y tế khám. Ảnh: Minh Tâm.

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số FSH tăng cao, nồng độ estrogen giảm mạnh, kèm theo tình trạng teo niêm mạc âm đạo. Các bác sĩ chẩn đoán bà mắc rối loạn vận mạch và hội chứng niệu sinh dục thời kỳ mãn kinh.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Minh Ngọc -Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội (người trực tiếp thăm khám cho bà H) cho biết nhiều phụ nữ vẫn cho rằng đây là những biểu hiện “phải chấp nhận” của tuổi mãn kinh nên không đi khám. Tuy nhiên, trên thực tế, các triệu chứng này hoàn toàn có thể cải thiện nếu được can thiệp sớm.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm tầm soát nguy cơ tim mạch, ung thư và loại trừ các chống chỉ định, bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng liệu pháp hormone kết hợp điều chỉnh lối sống.

Sau 1 tháng điều trị, tình trạng của bà cải thiện rõ rệt: các cơn bốc hỏa chấm dứt, giấc ngủ ổn định, cơ thể không còn mệt mỏi. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều chỉnh liều trong các lần tái khám.

Không nên 'chịu đựng' giai đoạn mãn kinh

Theo bác sĩ Ngọc, điều trị nội tiết không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn góp phần bảo vệ tim mạch, hạn chế loãng xương và rối loạn chuyển hóa. Tuy nhiên, hiệu quả tối ưu chỉ đạt được khi người bệnh đi khám sớm.

Nhiều phụ nữ cho rằng các dấu hiệu của giai đoạn mãn kinh là bình thường nên âm thầm chịu đựng. Đây là quan niệm sai lầm, bởi việc chủ động điều trị đúng thời điểm có thể giúp họ vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn và duy trì chất lượng sống.

Mãn kinh là hiện tượng sinh lý bình thường, xảy ra khi nồng độ estrogen giảm do suy giảm chức năng buồng trứng. Tình trạng này được xác định khi người phụ nữ ngừng kinh nguyệt hoàn toàn trong ít nhất 12 tháng.

Tuổi mãn kinh tự nhiên trung bình dao động từ 45-55. Nếu xảy ra trước 40 tuổi được xem là mãn kinh sớm, còn sau 55 tuổi là mãn kinh muộn.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu để tình trạng kéo dài nhiều năm hoặc khi tuổi đã cao, cơ hội điều trị nội tiết sẽ giảm do khó loại trừ các yếu tố nguy cơ. Vì vậy, phụ nữ nên đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, chị em cần duy trì lối sống lành mạnh: khám sức khỏe định kỳ, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung vitamin, khoáng chất và canxi; hạn chế thực phẩm nhiều đường, chất béo và muối. Đồng thời, phụ nữ nên duy trì vận động phù hợp như tập thể dục, chơi thể thao hoặc đi bộ để nâng cao sức khỏe.

