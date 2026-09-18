Hôm nay (18/9), tại TP Hải Phòng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác xây dựng và quản lý chính sách dân tộc, tôn giáo.

Hoạt động thuộc dự án hỗ trợ chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả chương trình, chính sách phát triển và các sáng kiến giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, do Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tài trợ.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh; Vụ trưởng Vụ Chính sách Đào Xuân Quy; lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Hơn 50 đại biểu là lãnh đạo, công chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc gồm Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Ninh Bình, Hải Phòng cùng chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ tham dự chương trình.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

AI không còn là lựa chọn

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của không gian số và những cơ hội công nghệ mang lại cho hoạt động quản lý nhà nước.

Đối với công tác dân tộc, tôn giáo, theo Thứ trưởng, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo không còn là sự lựa chọn hay một xu hướng nhất thời, mà đã trở thành nhiệm vụ mang tính chiến lược.

AI có thể hỗ trợ các cơ quan quản lý trong dự báo xu hướng; tổng hợp, phân tích lượng lớn thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành cũng như tham mưu, hoạch định chính sách.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo còn có thể giúp tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, tự động hóa một số tác vụ hành chính chuyên ngành, qua đó rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị.

Vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh đề nghị mỗi cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo cần chủ động học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số và sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, đồng thời kỳ vọng chương trình tập huấn không chỉ cung cấp kỹ năng mới mà còn góp phần thay đổi tư duy, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dùng AI xử lý khối lượng thông tin lớn, đặc thù

Chương trình tập huấn tập trung vào vấn đề thực tiễn: làm thế nào sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ cán bộ xử lý khối lượng thông tin lớn, phức tạp và mang tính đặc thù của lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Một nội dung khác được đặt ra là lộ trình ứng dụng công nghệ tại từng địa phương, hướng tới sự đồng bộ giữa Trung ương và địa phương trong hệ sinh thái số của ngành.

Các đại biểu cũng trao đổi về yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, thường xuyên được cập nhật, làm nền tảng để triển khai AI lâu dài và có hệ thống.

Tại phiên làm việc buổi sáng, ông Ngô Văn Đức, Phó Giám đốc Viện Giáo dục đào tạo công nghệ số, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, trình bày chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích, đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng, yêu cầu đặt ra đối với công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn tới”.

Nội dung tập trung giới thiệu những ứng dụng thực tiễn của AI thay vì chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết.

Theo đó, các công cụ trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng như một trợ lý hỗ trợ cán bộ trong nhiều khâu, từ tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu, xây dựng văn bản đến quản lý đối tượng chính sách và hỗ trợ dự báo.

Mục tiêu là từng bước đưa AI trở thành công cụ giúp tháo gỡ những vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Trung ương và địa phương.

Chương trình tập huấn tập trung vào các vấn đề thực tiễn

Từ tổng hợp báo cáo đến dự báo tác động chính sách

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tham dự chuyên đề “Khai thác chức năng của cơ sở dữ liệu trong hoạt động công vụ phục vụ tham mưu xây dựng và quản lý chính sách dân tộc, tôn giáo”.

Chuyên đề do bà Bùi Thị Như Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Phần mềm số 1 - Khối Chính phủ, Công ty TNHH FPT, hướng dẫn.

Nếu nội dung buổi sáng tập trung cung cấp cái nhìn tổng quan về khả năng ứng dụng AI, chuyên đề buổi chiều đi sâu hơn vào thực hành, khai thác cơ sở dữ liệu và sử dụng phần mềm chuyên dụng.

Các đại biểu được hướng dẫn cách sử dụng một số công cụ trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa quy trình làm việc, từ tìm kiếm, tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo đến hỗ trợ phân tích và dự báo tác động của chính sách đối với từng địa bàn, nhóm đối tượng cụ thể.

Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực dân tộc, tôn giáo vì thế không chỉ dừng ở sử dụng một công cụ công nghệ mới. Yêu cầu đặt ra là hình thành được dữ liệu đủ tốt, quy trình phù hợp và đội ngũ cán bộ có năng lực sử dụng công nghệ.

Khi ba yếu tố này được kết nối, AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho công tác tham mưu, xây dựng và quản lý chính sách, đặc biệt trong một lĩnh vực có khối lượng thông tin lớn, nhiều đặc thù và yêu cầu cao về tính chính xác như dân tộc, tôn giáo.