Radisson Hotel Group là tập đoàn khách sạn quốc tế hoạt động tại EMEA và APAC với hơn 1.520 khách sạn đang hoạt động và được phát triển tại hơn 100 quốc gia. Danh mục các thương hiệu thuộc hệ thống của Radisson bao gồm Radisson Collection, art’otel, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson va Prize by Radisson được vận hành dưới thương hiệu chung là Radisson Hotels. Radisson là một thương hiệu khách sạn cao cấp lấy cảm hứng từ lòng hiếu khách vùng Scandinavia, giúp khách lưu trú cảm thấy hòa hợp trong trải nghiệm du lịch của mình. Với khung cảnh thiên nhiên xung quanh và niềm vui bất ngờ, Radisson truyền cảm hứng cho nghệ thuật sống hiện tại, giúp khách lấy lại sự cân bằng trong kỳ nghỉ của mình và giúp họ được thật sự nghỉ ngơi và thư giãn.