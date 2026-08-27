Từ sáng, khuôn viên chùa Phước Tường đã đông người. Bên cạnh lễ Phật, nhiều người dừng lại tại khu vực cài hoa để thực hiện một nghi thức quen thuộc mỗi mùa Vu Lan.

Tường Bạch cho biết, mỗi mùa Vu Lan, chùa chuẩn bị khoảng 5.000 bông hoa hồng để cài lên áo cho người dân, Phật tử đến lễ chùa. Chị đã làm công quả tại đây hơn 10 năm, từ khi còn là sinh viên. “Mỗi năm được góp một phần nhỏ công sức trong dịp Vu Lan, tôi thấy rất vui và ý nghĩa”, chị chia sẻ.

Những bông hoa hồng được cài lên ngực áo người tham dự. Hoa đỏ dành cho những người còn cha mẹ, hoa trắng dành cho người đã mất mẹ hoặc cha. Nghi thức giản dị nhưng mang ý nghĩa nhắc mỗi người trân trọng tình thân, biết ơn đấng sinh thành và dành sự quan tâm nhiều hơn cho cha mẹ khi còn có thể.

Kim Như (phường Xóm Chiếu) tự tay cài bông hoa lên áo mẹ. Với hai mẹ con, nghi thức này là dịp để bày tỏ lòng biết ơn, nhắc nhớ về tình cảm gia đình và trân trọng những người thân đang ở bên mình.

Chị Phúc cho biết mỗi mùa Vu Lan, hai mẹ con đều dành thời gian đi chùa, lễ Phật và làm việc thiện. “Năm nào tôi cũng đi chùa vào dịp Vu Lan để nhớ đến ông bà, cha mẹ, cầu bình an cho gia đình và nhắc mình sống tốt, tích phước”, chị nói.

Sau nghi thức cài hoa, dòng người tiếp tục đến khu vực phục vụ buffet chay. Các quầy thức ăn liên tục được bổ sung những món như bánh xèo, bánh canh, phở, bún, cơm, gỏi cuốn cùng nhiều món tráng miệng.

Theo Thượng tọa Thích Nhật An, trụ trì chùa Phước Tường, hoạt động phục vụ buffet chay miễn phí được duy trì khoảng 17 năm. Nhà chùa tổ chức vào các ngày 30, mùng 1, 14 và 15 âm lịch hằng tháng, mỗi lần phục vụ khoảng 2.000-3.000 người.

Riêng dịp Rằm tháng 7, lượng người tìm về chùa đông hơn thường lệ. Kinh phí tổ chức do nhà chùa cùng Phật tử đóng góp, nhằm chia sẻ bữa ăn với người dân, trong đó có người lao động, sinh viên và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Để chuẩn bị cho số lượng lớn thực khách, các Phật tử và người làm công quả bắt đầu sơ chế nguyên liệu từ nhiều ngày trước. Khoảng 200-300 Phật tử tham gia làm công quả trong mỗi đợt.

Tại một góc bếp, các Phật tử tất bật đổ bánh xèo trên bếp củi. Anh Võ Trường Lộc đã làm công quả tại chùa hơn 4 năm. Vào những ngày Rằm, mùng một, anh thường dành thời gian tham gia nấu các món chay phục vụ mọi người.

Bà con đều trật tự lấy đủ khẩu phần, thức ăn liên tục được mang lên.

Nam Khánh và Quỳnh Chi biết đến hoạt động buffet chay miễn phí tại chùa Phước Tường qua mạng xã hội.

“Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, nhất là trong tháng 7 - mùa Vu Lan. Không chỉ được ăn chay, chúng em còn có dịp đến chùa lễ Phật và góp một phần nhỏ để nhà chùa có thêm kinh phí thực hiện các hoạt động thiện nguyện”, Quỳnh Chi chia sẻ.

Trong chánh điện, nhiều gia đình và người dân lần lượt đến chiêm bái, dâng hương, cầu bình an cho người thân.

Từ nghi thức cài hoa lên áo, những bữa cơm chay miễn phí đến việc Phật tử cùng nhau làm công quả, các hoạt động tại chùa Phước Tường tạo nên không gian sinh hoạt tâm linh và cộng đồng trong mùa Vu Lan. Đây cũng là dịp để người dân tìm về chốn cửa Phật, hướng lòng về gia đình, bày tỏ lòng biết ơn và thực hành những việc thiện.

Chùa Phước Tường nằm trên đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM, thuộc hệ phái Bắc tông. Chùa do thiền sư Linh Quang - Phật Chiếu khai lập năm 1741, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1993.