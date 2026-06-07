Sự việc xảy ra từ chiều 3/6 khiến gia đình chị Thái Thị Cẩm Tú (phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) hoang mang, sợ hãi.

Chị Tú chia sẻ với PV VietNamNet, khoảng 15h30 ngày 3/6, con trai cả 15 tuổi của chị nhìn thấy rắn bò vào bếp. Lúc đó, vợ chồng chị không có ở nhà, con trai không kịp ứng phó nên đã để mất dấu.

Chị Tú phát hiện con rắn trong nhà tắm

“Tôi về nhà thì nghe con trai kể lại, con thấy một con rắn to và dài bò vào bếp, sau đó trườn đi mất. Tôi sợ con rắn ẩn nấp đâu đó trong nhà nên kê gọn đồ đạc để lục tìm nhưng không thấy”, chị Tú kể.

Gần 1 ngày 1 đêm sau đó, gia đình chị Tú sống trong sự hoang mang, thấp thỏm. Mỗi khi nghe thấy tiếng sột soạt trong nhà, chị lại đến kiểm tra vì lo rắn ẩn nấp trong đó.

Trưa hôm sau, con trai lớn của chị muốn đi tắm. Phòng trường hợp nguy hiểm, chị đi trước bật đèn và quan sát nhà tắm kỹ càng rồi mới để con trai bước vào.

“Khi bật đèn, tôi thấy góc nhà tắm, phía sau bồn cầu có tiếng động. Tôi quan sát kỹ hơn thì thấy con rắn đang nằm gọn trong đó. Tôi vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh để xử lý, các con tôi đứng bên ngoài cũng hét lên vì sợ hãi”, chị Tú kể.

Không kịp phán đoán đây là loài rắn gì, có độc hay không độc, chị vội dùng gậy để xử lý. Chị kể, trước đó chị từng thấy một con rắn tương tự bò vào khu vực bếp nhà mình và đã đuổi đi. Lần này, chị buộc phải xử lý để đảm bảo an toàn cho gia đình.

“Theo quan sát, con rắn dài khoảng 1,5m. Tôi cũng không biết đây là loài rắn gì, đọc bình luận thì một số người nói đó là rắn hổ trâu, kích thước lớn nhưng không độc”, chị Tú nói.

Chị Tú cho biết thêm, xung quanh nhà chị là vườn tược rậm rạp, môi trường dễ có rắn trú ẩn. Sau sự việc vừa rồi, chị đã dọn dẹp lại nhà và khu vườn để không gian sống gọn gàng, thoáng đãng hơn.

Ngoài ra, chị cũng sửa sang lại cửa nhà, thường xuyên đóng cửa sổ nhà bếp để phòng tránh rắn bò vào nhà.