Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vô ý làm chết người”, liên quan vụ tai nạn xảy ra tại khu vực triền núi Tà Zôn (thôn 2, xã Hàm Thuận) làm 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quang Nhân

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 8/4, Trương Tuấn Trường (27 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển ô tô tải BKS 29H-252.65 chở vật tư đến khu vực núi Tà Zôn phục vụ thi công cho Công ty TNHH Global Construction.

Tại đây, Trường đỗ xe trên triền núi, cùng công nhân bốc dỡ hàng xuống vị trí tập kết.

Sau khi bốc xong, Trường ngồi trong cabin, trên thùng xe vẫn còn 3 công nhân. Bất ngờ, xe tải tự di chuyển về phía trước, lao xuống dốc, tông vào tường văn phòng Công ty CP Tazon ở chân núi.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu. Tài xế Trường bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khi đỗ xe trên triền núi Tà Zôn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.