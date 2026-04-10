Ngày 10/4, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đèo Hòn Bà khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: X.N

Thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, ông Nguyễn Chí Thanh (41 tuổi, trú TPHCM) điều khiển ô tô BKS 51G-379xx lưu thông trên đèo Hòn Bà theo hướng về hồ Suối Dầu.

Khi đến Km20+700, đoạn qua thôn Suối Lau 2, xã Suối Dầu (Khánh Hòa), xe bất ngờ mất lái, lao sang phải rồi đâm vào mương nước ven sườn núi.

Vụ tai nạn khiến ông V.N.L. (68 tuổi, trú Khánh Hòa) tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, 5 người khác bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng, 4 người bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Tại hiện trường, ô tô hư hỏng nặng phần đầu.