Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông cầm gậy, loay hoay khống chế con rắn lớn tại phòng khách thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày gần đây.

Video được chia sẻ kèm theo dòng trạng thái: “Thấy nhiều vụ rắn chui ra từ điều hòa ở trên mạng, nay mình gặp luôn rồi. Đang nằm nghe tiếng bụp, tưởng cái gì rơi, ngồi dậy nhìn thấy rắn thì khiếp vía. Không biết rắn chui vào điều hòa bằng cách nào nhỉ?”.

Khoảnh khắc anh trai chị Ngọc tìm cách khống chế con rắn. Nguồn: NVCC

Theo tìm hiểu, người đăng tải đoạn video rắn bò vào nhà là chị Ngọc Bích (36 tuổi, xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ). Chị Bích cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 14h50 ngày 29/7.

Khi đang nằm nghỉ trong phòng riêng, chị bỗng nghe thấy tiếng “bịch”, như có vật gì đó rơi mạnh từ phía điều hòa xuống sàn nhà. Ban đầu, chị nghĩ đó là tiếng mít rụng sau vườn hoặc tiếng động của mẹ khi làm việc nhà.

Khoảng vài giây sau, chị bất ngờ thấy phía cuối giường, gần khu vực bàn trang điểm có con vật gì đó màu đen. Nhìn kỹ hơn một chút, chị tá hỏa phát hiện đó là con rắn lớn.

“Tôi tin rằng tiếng ‘bịch’ đó là tiếng con rắn rơi từ phía điều hòa xuống đất. Phòng tôi là phòng kín, trước khi đi ngủ, tôi cũng kiểm tra và đóng cửa phòng cẩn thận. Con rắn không có đường nào khác chui vào phòng”, chị Bích chia sẻ.

Con rắn nặng khoảng 0,6kg. Ảnh cắt từ clip

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của em gái, anh trai chị nhanh chóng đến hỗ trợ. Người đàn ông cầm chiếc gậy dài, khống chế, bắt con rắn rồi thả ở khu vực xa nhà.

Theo chị Bích, con rắn bò vào phòng ngủ của chị là rắn hổ trâu – một loại rắn không có độc, kích thước lớn và di chuyển rất nhanh. Con rắn dài gần 1m và nặng khoảng 0,6kg.

“Sự việc xảy ra khiến tôi hoảng sợ và ám ảnh. Bây giờ mỗi khi vào phòng, tôi đều phải ngó nghiêng, kiểm tra phòng thật kỹ rồi mới yên tâm nằm nghỉ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh rắn bò vào phòng như vậy”, chị Bích nói.

Người phụ nữ cho biết thêm, phía sau phòng ngủ của chị là vườn tược, có bụi chuối và vườn chè. Chị dự định sắp tới dọn dẹp lại khu vườn, phá bỏ bụi chuối để không gian sống thoáng đãng hơn.