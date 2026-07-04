XEM VIDEO. (Nguồn: Người dân cung cấp)

Ngày 4/7, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh con rắn màu đen, dài hơn 1m xuất hiện trên giường ngủ của một gia đình ở xã Cư Yang (Đắk Lắk) khiến nhiều người rùng mình.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 3/7 tại nhà của chị T.T.S. (trú thôn Tân Thành, xã Cư Yang, tỉnh Đắk Lắk).

Theo chị S., vào thời điểm trên, chị gái của chị S. đang nằm ngủ cùng con nhỏ trên giường thì bất ngờ sờ trúng một vật thể lạ. Khi nhìn kỹ, chị gái của chị S. kinh hãi phát hiện đó là một con rắn lớn.

Lúc này, cả hai mẹ con vội vàng tung chăn, lao khỏi giường để tháo chạy và hô hoán người nhà ứng cứu.

Ngay sau đó, các thành viên trong gia đình đã dùng cây gậy dài để khống chế và xua đuổi con rắn ra khỏi nhà.

Theo hình ảnh từ clip, nhiều người cho rằng đây là loài rắn hổ mang. Khi bị xua đuổi, con rắn liên tục ngóc cao đầu, phình mang và hung hãn lao về phía cây gậy để tấn công lại.