Chi phí điều trị là rào cản khiến nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn phải gác lại giấc mơ làm cha mẹ. Tinh gọn quy trình, cá thể hóa phác đồ đang giúp giảm gánh nặng tài chính, mở thêm cơ hội đón con cho nhiều gia đình.

Trong các phòng khám hỗ trợ sinh sản, có một tình huống lặp lại đến mức các bác sĩ đều quen thuộc: Một cặp vợ chồng đã đáp ứng đủ điều kiện y khoa, nhưng vẫn ngần ngại xin về "suy nghĩ thêm". Vài tháng sau họ mới quay lại, có người chờ đến vài năm, và cũng có người không bao giờ trở lại. Điều cản bước họ thường không phải nỗi sợ kim tiêm hay kỹ thuật phức tạp, mà chính là bài toán chi phí.

Bài học từ khoảng trống chi phí toàn cầu

Nghiên cứu mới nhất tại hội nghị Hiệp hội Sinh sản và Phôi học châu Âu (ESHRE) đầu tháng 7 khẳng định: Cơ hội làm cha mẹ nhờ Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) không chỉ nằm ở công nghệ mà phụ thuộc quyết định vào khả năng chi trả.

Bằng cách tính tổng chi phí thực tế cho đến khi sinh con thành công tại 22 quốc gia, chiếm 95% số ca toàn cầu, nhóm tác giả chỉ ra: Khi khả năng tự chi trả giảm 50%, tỷ lệ tiếp cận điều trị tăng vọt 2,67 lần. Mức tiếp cận lý tưởng nhất là khi chi phí này thấp hơn 50% thu nhập trung bình của hộ gia đình.

TS.BS Lê Thị Minh Châu trình bày, thảo luận tại hội nghị quốc tế (Ảnh: DNCC)

Sự chênh lệch chi phí tạo ra bức tranh đối lập trên toàn cầu. Ở những nơi thuận lợi như Tây Ban Nha, tổng chi phí sinh con bằng IVF chỉ chiếm khoảng 3/4 thu nhập hộ gia đình. Nhờ đó, tại Tây Ban Nha và Hàn Quốc, cứ 100 trẻ chào đời thì có gần 12 trẻ nhờ hỗ trợ sinh sản; tại Nhật Bản là hơn 9 trẻ.

Ngược lại, tại khu vực Đông Nam Á, nơi chi phí điều trị cao gấp 2 đến 3 lần thu nhập bình quân gia đình, tỷ lệ này xuống chỉ còn 2 đến 4 trẻ trên mỗi 1.000 ca sinh. Ranh giới tạo nên sự khác biệt khổng lồ này không nằm ở trình độ y khoa, mà chính là rào cản tài chính.

Việt Nam: Khoảng một triệu cặp vợ chồng hiếm muộn

Theo Bộ Y tế, khoảng 7,7% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản tại Việt Nam gặp tình trạng hiếm muộn, tương đương khoảng một triệu cặp đôi. Hiện nay, chi phí cho một chu kỳ IVF thường quy dao động từ 80 đến 120 triệu đồng, một con số không hề nhỏ so với mặt bằng thu nhập chung của phần đông người lao động.

Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Minh Châu, chuyên gia với hơn 20 năm gắn bó với các gia đình hiếm muộn, chia sẻ: “Tôi đã gặp không ít cặp vợ chồng hoàn toàn đủ điều kiện y khoa để thành công, nhưng phải dừng lại chỉ vì chi phí. Đó là điều khiến những người làm nghề day dứt nhất, vì rào cản lớn nhất lại không nằm ở y học”.

Thầy thuốc ưu tú TS.BS Lê Thị Minh Châu (Ảnh: DNCC)

Tinh gọn quy trình điều trị: Hướng đi thiết thực có thể giảm chi phí nhưng vẫn giữ được hiệu quả điều trị

Một nghiên cứu trên tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet (2007) từng chứng minh: Phác đồ điều trị IVF nhẹ nhàng mang lại tỷ lệ sinh con thành công tương đương phương pháp thường quy, nhưng giúp giảm đáng kể tỷ lệ đa thai và tổng chi phí. Ít can thiệp hơn không làm giảm cơ hội có con, miễn là bác sĩ chẩn đoán chính xác và lược bỏ đúng những bước không thực sự cần thiết với cơ địa của từng bệnh nhân.

Dựa trên nền tảng y học thực chứng này, xu hướng lâm sàng hiện nay của nhiều chuyên gia, trong đó có TS.BS Lê Thị Minh Châu và cộng sự, là chú trọng vào việc tinh gọn các bước can thiệp trong một chu kỳ IVF. Dựa trên nền tảng y học thực chứng và xu hướng lâm sàng hiện nay, TS.BS Lê Thị Minh Châu và cộng sự ứng dụng và chú trọng vào việc tinh gọn các bước can thiệp trong một chu kỳ IVF. Bằng cách cá thể hóa quá trình điều trị, bác sĩ sẽ đánh giá sát sao cơ địa từng người để chỉ giữ lại những xét nghiệm và chỉ định y khoa thực sự mang lại hiệu quả. Điều này giúp tháo gỡ đáng kể gánh nặng tài chính mà vẫn tối ưu được kết quả cuối cùng.

TS.BS Lê Thị Minh Châu tư vấn (Ảnh: DNCC)

Bác sĩ Châu nhấn mạnh: “Người bệnh không chỉ trả tiền cho một chu kỳ điều trị, mà họ đang chi trả cho trọn vẹn một cơ hội làm cha mẹ. Một chu kỳ trông có vẻ tiết kiệm nhưng nếu thất bại, hóa ra lại đắt hơn rất nhiều. Do đó, chúng ta cần làm tốt nhất ngay trong chu kỳ đầu tiên, cả về chất lượng y khoa lẫn hiệu quả kinh tế”.

Nhìn từ Hội nghị ESHRE 2026, việc tìm ra các giải pháp làm giảm gánh nặng chi phí chính là bước đi thiết thực nhất để đưa y học đến gần hơn với người bệnh. Việc ứng dụng linh hoạt và tinh gọn quy trình can thiệp không chỉ là một giải pháp y khoa trọng tâm, mà còn là chiếc chìa khóa nhân văn giúp lan tỏa cơ hội làm cha mẹ đến nhiều gia đình hơn.

Phòng khám Sản phụ khoa TS.BS Lê Thị Minh Châu Mang thông điệp "Khoa học dẫn lối, ươm mầm cuộc sống", TS.BS Lê Thị Minh Châu cùng đội ngũ luôn kiên định với triết lý cá thể hóa và tinh gọn trong từng phác đồ. Ứng dụng y học thực chứng tại phòng khám không chỉ để tối ưu tỷ lệ thành công, mà còn là nỗ lực bền bỉ nhằm san sẻ áp lực tâm lý và gánh nặng tài chính cùng người bệnh. Chi tiết tìm hiểu tại: https://pkbslethiminhchau.com/

Nguyễn Xuân