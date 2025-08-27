Chị V.A, 37 tuổi, ở Hà Nội, từng thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 11 năm trước. Năm đó, gia đình chị đón con trai đầu lòng. Những phôi thai còn lại, chị gửi tại Trung tâm với lời hẹn: "Khi mẹ sẵn sàng, mẹ sẽ quay lại đón con".

Bác sĩ nói phôi được bảo quản nhiều năm vẫn đảm bảo an toàn, nhưng người phụ nữ ấy vẫn lo lắng khi quyết định có thêm con nhờ phôi đã trữ. Đầu năm 2025, trở lại trung tâm, hồ sơ lưu trữ cho thấy tất cả phôi thai vẫn nguyên vẹn, đủ thông tin và chất lượng như ngày đầu, chị rưng rưng như sắp gặp lại đứa con đã xa cách từ lâu.

Nhớ lại lần mang thai trước, thai ít nước ối ở quý 2 thai kỳ, bản thân chị lại mang gene tan máu bẩm sinh, yếu tố khiến việc mang thai trở nên nhiều rủi ro hơn, chị càng lo lắng.

May mắn, trong lần chuyển phôi đầu tiên sau 11 năm, chị V.A đã mang thai thành công. Thai kỳ đặc biệt này được GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trực tiếp theo dõi sát sao, bởi ông hiểu rõ đây không chỉ là một ca quản lý thai bình thường, mà là minh chứng sống động cho sức mạnh công nghệ bảo quản phôi hiện đại.

Sáng 22/8, bé gái nặng 3,3kg cất tiếng khóc vang trong phòng sinh, khỏe mạnh, hồng hào. Khoảnh khắc được ôm con trong tay, truyền hơi ấm "da kề da" cho con, chị V.A mãn nguyện: “Mười một năm, con đã chờ chúng tôi quá lâu. Cảm ơn con, cảm ơn các bác sĩ!”.

Chị V.A đón con gái chào đời khỏe mạnh từ phôi thai được trữ đông từ 11 năm trước. Ảnh: BVCC

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là phương pháp hỗ trợ sinh sản trong đó trứng được lấy từ buồng trứng người phụ nữ, thụ tinh với tinh trùng trong môi trường phòng thí nghiệm, sau đó phôi được cấy trở lại tử cung. Phôi cũng có thể được đông lạnh để sử dụng trong tương lai.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia hiện lưu trữ hàng trăm nghìn phôi thai bằng công nghệ và máy móc tiên tiến tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn, giúp cho người mẹ dù lớn tuổi vẫn có thể mang thai bằng phôi lưu trữ thời trẻ. Tỷ lệ phôi sống sau rã đông là 99-100%.

The Guardian ngày 31/7 đưa tin bé Thaddeus Daniel Pierce chào đời ngày 26/7 tại Ohio (Mỹ), là con trai của vợ chồng bà Lindsey và ông Tim Pierce, nhờ sử dụng phôi thai trữ đông được nhận từ một người phụ nữ khác vào năm 1994.

Theo tạp chí Công nghệ MIT, bé Thaddeus Daniel Pierce được cho là xác lập kỷ lục "em bé lớn tuổi nhất thế giới”, dù hiện tại chưa có tổ chức uy tín đứng ra công nhận kỷ lục này.