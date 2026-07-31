Chiều 31/7, nghệ sĩ MCK đăng tải bài viết giữa vụ việc album HVL vướng ồn ào những ngày qua. Nam rapper gửi lời xin lỗi khán giả, thừa nhận những sai sót trong quá trình phát hành album và các sản phẩm âm nhạc có sử dụng ngôn từ chưa phù hợp.

Rapper MCK lên tiếng xin lỗi, hứa gỡ bỏ sản phẩm bị phản ánh có ngôn từ tục tĩu.

MCK cho biết khi thực hiện dự án, mong muốn lớn nhất của ê-kíp là cống hiến cho âm nhạc Việt Nam và đưa sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế. Toàn bộ dự án được xây dựng từ những trải nghiệm cá nhân của anh, phản ánh hành trình trưởng thành, nhìn nhận đúng - sai và hướng đến những giá trị tích cực.

MCK khẳng định không chủ đích cổ súy, khuyến khích hay truyền bá bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, mục tiêu của album chỉ là mang đến giá trị giải trí và nghệ thuật.

"Sau khi được các cơ quan ban ngành có thẩm quyền phổ biến và giải đáp các quy định pháp luật liên quan, MCK đã nhận thức sai sót của mình trong việc sử dụng các ngôn từ không phù hợp trong các sản phẩm nghệ thuật của mình.

Mặc dù đã thực hiện khuyến cáo đến người nghe nhưng tôi vẫn có sự tắc trách, thiếu trách nhiệm khi để cho nhiều đối tượng khán giả chưa phù hợp tiếp cận được ở một số nền tảng công khai khác", anh bày tỏ.

Trên tinh thần cầu thị, MCK nhận trách nhiệm về những vi phạm và cho biết sẽ triển khai hàng loạt biện pháp khắc phục. Trong đó, anh gỡ bỏ toàn bộ các bản ghi chứa ngôn từ không phù hợp trên các nền tảng số và phương tiện truyền thông, đồng thời chỉnh sửa nội dung trước khi cân nhắc phát hành trở lại.

Ê-kíp của anh cũng yêu cầu các đối tác trong nước ngừng khai thác, phát hành và lưu hành các bản ghi vi phạm nhằm hạn chế tối đa việc lan truyền.

MCK thành công nhưng cũng nhiều tai tiếng.

Đối với hoạt động biểu diễn, anh cam kết không trình diễn những ca khúc có ca từ trái quy định pháp luật và chỉ thực hiện các chương trình theo đúng sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, MCK kêu gọi khán giả, cộng đồng người nghe và các tổ chức, cá nhân liên quan hỗ trợ gỡ bỏ, thu hồi những nội dung chứa hình ảnh, âm thanh của các bản ghi vi phạm, đồng thời không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý vụ việc.

Rapper gửi lời cảm ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an TPHCM cùng các đơn vị liên quan đã hướng dẫn, tạo điều kiện để anh nhận thức rõ những thiếu sót của mình.

MCK khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ sai phạm, mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện để sửa chữa, đồng thời bày tỏ hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của khán giả trên chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới.

Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết đã có buổi làm việc với MCK (tên thật là Nghiêm Vũ Hoàng Long) để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh.

"Sở đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xem xét vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và quy trình chuyên môn", đại diện Sở cho biết.

Sau khi hoàn tất việc xem xét, có kết luận theo thẩm quyền, Sở sẽ thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí và công chúng.

Rapper MCK phát hành album mang tên HVL gồm 30 ca khúc hồi tháng 6. Dự án vươn lên top đầu các bảng xếp hạng nhạc số, thu hút hàng trăm triệu lượt xem - nghe.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng phát hành, album vấp phải tranh cãi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng các sản phẩm này xuất hiện nhiều ngôn từ tục, hình ảnh và ẩn dụ được cho là liên quan đến chất kích thích.

Rapper MCK kết hợp cùng Đàm Vĩnh Hưng trong 1 đêm nhạc gần đây

Ảnh, clip: Tư liệu