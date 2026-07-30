Gần đây, rapper MCK phát hành album mang tên HVL gồm 30 ca khúc. Dự án vươn lên top đầu các bảng xếp hạng nhạc số, thu hút hàng trăm triệu lượt xem - nghe.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng phát hành, album vấp phải tranh cãi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng các sản phẩm này xuất hiện nhiều ngôn từ tục, hình ảnh và ẩn dụ được cho là liên quan đến chất kích thích.

Rapper MCK.

Dù ê-kíp đã gắn cảnh báo “Nội dung nhạy cảm, hãy xem và nghe với sự nhận thức” trước mỗi MV, các sản phẩm vẫn được phát hành trên những nền tảng miễn phí như YouTube, TikTok dễ tiếp cận đông đảo công chúng, trong đó có người chưa thành niên.

Chiều 30/7, tại cuộc họp báo thường kỳ tại Trung tâm Báo chí TPHCM, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đưa ra phản hồi với VietNamNet.

Theo đó, quan điểm của Sở là luôn tôn trọng quyền tự do sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân và quyền sáng tạo nghệ thuật cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với các giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đối với những ý kiến phản ánh liên quan đến nội dung MV của Nghiêm Vũ Hoàng Long (MCK), phía Sở đã nắm vụ việc liên quan.

Về căn cứ pháp lý, Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt hoặc hình thức biểu diễn trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đã mời MCK lên làm việc. Cơ quan quản lý cũng tiếp tục rà soát sản phẩm âm nhạc mới của nam rapper.

"Ngày 28/7, Sở đã mời ông Nghiêm Vũ Hoàng Long (MCK) đến làm việc để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh. Hiện Sở đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xem xét vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và quy trình chuyên môn", đại diện Sở cho biết.

Sau khi hoàn tất việc xem xét, có kết luận theo thẩm quyền, Sở sẽ thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí và công chúng.

MCK (Nghiêm Hoàng Long) sinh năm 1999, là thí sinh Rap Việt mùa đầu, thuộc đội Karik. Anh được đánh giá cao trong giới rap vì có cách chuyển đổi flow (nhịp) lôi cuốn khi trình diễn. Nghệ sĩ có các ca khúc nổi tiếng như Chìm sâu, Giàu vì bạn, sang vì vợ, Đánh đổi...

MCK được xem là một trong những rapper nổi bật của Vpop hiện nay. Sản phẩm HVL đánh dấu sự trở lại của anh trên đường đua âm nhạc sau hơn 3 năm kể từ album 99% phát hành vào tháng 3/2023.

Đàm Vĩnh Hưng kết hợp MCK trong show diễn gần đây

Ảnh, clip: Tư liệu