Chiều 23/4, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết đã có buổi làm việc với ông Phạm Duy Thuận (tức ca sĩ Jun Phạm) và ê-kíp sản xuất MV Truth or Dare.

Sở Văn hóa TP nêu quan điểm MV trên có 1 số yếu tố chưa phù hợp với văn hóa Việt Nam, dễ gây liên tưởng đến những nội dung phản cảm.

Sở yêu cầu Jun Phạm, đạo diễn MV cùng ê-kíp sáng tạo nội dung cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế của sản phẩm âm nhạc.

MV "Truth or Dare" của ca sĩ Jun Phạm bị chỉ trích gợi dục, phản cảm.

Quá trình sáng tạo phải đảm bảo hài hòa các yếu tố thẩm mỹ, chủ đề tư tưởng, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; phải luôn trau dồi năng lực chuyên môn để hướng đến xây dựng những tác phẩm nghệ thuật đúng đắn, có thẩm mỹ cao.

Bên cạnh đó, trong quá trình truyền tải trên không gian mạng, tất cả tổ chức, cá nhân (bản thân người nghệ sĩ và ê-kíp thực hiện MV) phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, thực hiện các quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số đã được pháp luật quy định và hướng dẫn của các cơ quan liên quan.

"Sở ghi nhận sự cầu thị và khắc phục kịp thời sau khi có dư luận trái chiều về MV Truth or Dare của ca sĩ Jun Phạm và ê-kíp, đồng thời đề nghị các bên liên quan cam kết tiếp tục xử lý triệt để, không tái diễn các vấn đề đã được cơ quan Nhà nước chỉ rõ", phía Sở nêu ý kiến.

Đầu tháng 4, MV Truth or Dare của ca sĩ Jun Phạm ra mắt có chứa một số hình ảnh nhạy cảm, được cho là "gợi ẩn ý tình dục", đồng thời không dán nhãn phân loại độ tuổi. Sau thời gian ngắn phát hành, sản phẩm vấp phải nhiều tranh cãi từ khán giả.

Trong cuộc họp báo thường kỳ quý I năm 2026 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hôm 15/4, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết việc xử lý sẽ căn cứ theo quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP và giao cho địa phương.

"Nơi diễn ra hoạt động biểu diễn hoặc nơi đăng tải nội dung sẽ thực hiện kiểm tra và xử lý theo đúng thẩm quyền”, ông Trần Hướng Dương nói.

Trước đó, Sở Văn hóa TPHCM cho biết đang trong quá trình thẩm định, đánh giá. Đơn vị cũng lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật, các cơ quan chức năng, chuyên gia trước khi đưa ra kết luận chính thức.

Cơ quan quản lý cho biết thêm tại Việt Nam, các video ca nhạc (MV) phát hành trên không gian mạng hiện nay chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau, từ quy định về nghệ thuật biểu diễn đến an ninh mạng và sở hữu trí tuệ.

Đối với quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Nghị định 144 của Chính phủ quy định cụ thể ở Điều 3, Điều 7 và Điều 21. Việc phân loại độ tuổi cho sản phẩm âm nhạc phát hành trên các nền tảng số hiện nay chưa có quy định dán nhãn phân loại độ tuổi.

Sau phản hồi tiêu cực từ dư luận, công ty quản lý của Jun Phạm đã chủ động gỡ bỏ MV trên các nền tảng trực tuyến.

Phía ca sĩ ghi nhận các ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị, đồng thời xem đây là cơ hội để điều chỉnh, hoàn thiện định hướng sáng tạo trong các dự án tiếp theo.

Scandal B Ray rap tục tĩu Những ngày qua, B Ray gây tranh cãi vì câu rap "muốn ngủ với tất cả em xinh". Trong livestream còn có sự xuất hiện của 3 rapper là 24K.Right, Mason Nguyễn, Gill. Dư luận chỉ trích B Ray rap phản cảm, tư duy lệch lạc và vi phạm giá trị đạo đức. Giữa ồn ào, cả B Ray và các nhân vật trong đoạn livestream cũng lần lượt lên tiếng xin lỗi. Liên quan đến vụ việc, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết đã nắm nội dung phản ánh và sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể. Đại diện Sở cho biết về ứng xử với cộng đồng trong hoạt động nghệ thuật và trên không gian mạng, Sở thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích văn nghệ sĩ lan tỏa hoạt động tích cực, đặc biệt thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 nhằm phát huy giá trị chuẩn mực đạo đức, xây dựng hình ảnh đẹp, nâng cao trách nhiệm của nghệ sĩ với khán giả.

