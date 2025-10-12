Ở tập 4 của Anh trai say hi, sau khi hình thành 4 đội hình mới, chia thành 8 nhóm nhỏ, live stage 2 mở màn với lượt thi đấu nhóm đầu tiên.

Khán giả được quyền bình chọn 2 trong số 4 nhóm, đội Negav có lợi thế khi được 20 điểm thưởng từ phần đấu giá ở tập trước. Sau 2 vòng thi, những cái tên bị loại sẽ được công bố.

Nhóm Đa nghi (Đội trưởng Negav, Cody Nam Võ, Hải Nam, Dillan Hoàng Phan) tái hiện quán điện tử những năm 2000, mời khán giả kết bạn Yahoo để làm quen. Cody Nam Võ dí dỏm cho rằng bài hát hoài niệm này phù hợp với thế hệ 8x, 9x, đặc biệt là MC Trấn Thành, các "anh trai có tuổi" như Karik, Ngô Kiến Huy.

Tiết mục lấy cảm hứng từ game Audition, do Hải Nam lên ý tưởng. "Em xinh" Pháo Northside bất ngờ xuất hiện trong vai trò bạn gái của Negav, trách móc bạn trai bỏ bê mình để đi chơi điện tử. Vì bạn gái đa nghi, Negav không ngại khẳng định "Anh yêu em" ngay trên sân khấu.

Nhóm 'Đa nghi'.

Ca khúc mang phong cách hip hop kết hợp R&B, xoay quanh những cô bạn gái đa nghi. Giọng ca gốc Việt Dillan Hoàng Phan thừa nhận mất 3 ngày để viết đoạn rap tiếng Việt dài chỉ 15 giây, gặp khó trong việc phát âm.

Negav cảm ơn Pháo vì hỗ trợ nhóm, tiết lộ tiểu phẩm trước tiết mục chỉ được tập trong 15 phút trước khi lên sóng. Từng là đội trưởng ở Anh trai say hi mùa 1, Negav thừa nhận áp lực vì từng để đồng đội Nicky và Công Dương ra về. Đây là điều ám ảnh rapper đến tận hiện tại.

Hải Nam, Cody Nam Võ, Dillan Hoàng Phan, Negav.

Nhóm Like a horse (Đội trưởng Sơn.K, HUSTLANG Robber, Đỗ Nam Sơn, KHOI VU) hoá các kỵ sĩ bóng đêm, nhảy cùng các nữ vũ công trong hình tượng thiên nga đen. Sân khấu được đầu tư hoành tráng với mô hình ngựa đen cỡ đại đặt ngay giữa.

Ca khúc lấy cảm hứng từ Kpop, mang dòng nhạc Epic Funk, gây ấn tượng khi kết hợp Ballet và nhảy hiện đại. Vì nặng tính vũ đạo, Quán quân Rap Việt - "anh trai" Robber gặp nhiều thử thách. Anh tạo bất ngờ lớn khi hát solo một đoạn ngắn, dù chưa từng thể hiện giọng ca. KHOI VU có màn lộn nhào đáng chú ý.

KHOI VU và Robber.

Nhóm Dẫu có đến đâu (Đội trưởng CONGB, Nhâm Phương Nam, Vương Bình, Lohan) mang tới tiết mục Ballad duy nhất trong tập 4, gợi liên tưởng đến các ca khúc nhạc phim Hàn Quốc. Phần solo violin của bài được đội trưởng nhóm lớn buitruonglinh tự tay đàn, thu âm trực tiếp.

Bài hát kể về cô gái mang căn bệnh hiểm nghèo và cuối cùng qua đời. Vì hiểu không thể bên nhau, cô chia tay người mình yêu vì không muốn anh đau khổ. CONGB, Vương Bình có nhiều đoạn lên nốt cao ấn tượng. Màn kết của tiết mục có hiệu ứng tuyết rơi ấn tượng khiến "anh cả" Ngô Kiến Huy "há hốc mồm". CONGB, Vương Bình bật khóc sau khi màn trình diễn kết thúc.

Nhóm 'Dẫu có đến đâu'.

Nhóm Ba chìm bảy nổi (Đội trưởng B Ray, BigDaddy, OgeNus, Jaysonlei) xoay quanh sự khó khăn trong hành trình theo đuổi đam mê của mỗi nghệ sĩ. Nhận ca khúc demo (bản thử nghiệm) với chủ đề về tình yêu, đội trưởng B Ray cảm thấy không phù hợp, nên chuyển sang chủ đề mang điểm chung của các thành viên - sự mạnh mẽ sau những vấp ngã. Tiết mục mang thông điệp: Đừng đánh giá một người qua thành công của họ, mà hãy nhìn vào cách họ vượt qua thất bại.

Kết quả, đội B Ray và đội Negav đạt điểm số cao nhất ở lượt thi đầu.

B Ray, OgeNus, Jaysonlei, BigDaddy.

