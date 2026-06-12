Siêu Pin Titan 8000mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao

Điểm nhấn trên realme 16T 5G là viên pin Titan 8.000mAh, thuộc nhóm dung lượng lớn trong phân khúc. Theo hãng, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng lên đến hai ngày sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện thông thường.

Một lần sạc đầy có thể hỗ trợ xem YouTube liên tục đến 25 giờ, lướt Instagram đến 32,8 giờ, nhắn tin WhatsApp đến 34 giờ hoặc chơi game hơn 14 giờ. (Dữ liệu từ realme Lab, kết quả thực tế có thể khác tùy theo điều kiện và môi trường sử dụng)

Với người dùng thường xuyên sử dụng mạng xã hội, xem video, chụp ảnh, chơi game hoặc di chuyển nhiều, dung lượng pin lớn giúp hạn chế phụ thuộc vào pin dự phòng và bộ sạc trong ngày.

realme cho biết, theo kết quả thử nghiệm nội bộ tại realme Lab, viên pin trên máy vẫn có thể duy trì hơn 80% dung lượng sau thời gian sử dụng kéo dài nhiều năm. Bên cạnh đó, công nghệ sạc nhanh 45W hỗ trợ rút ngắn thời gian nạp năng lượng.

Máy cũng được trang bị công nghệ Bypass Charging, cho phép cấp nguồn trực tiếp cho hệ thống khi vừa sạc vừa chơi game, góp phần giảm nhiệt lượng phát sinh và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ pin.

Camera AI 50MP cùng nhiều tính năng hỗ trợ sáng tạo nội dung

realme 16T 5G sở hữu camera chính AI 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX852, khẩu độ f/1.8 và công nghệ xử lý hình ảnh LumaColor IMAGE Engine. Hệ thống camera hỗ trợ tái tạo màu sắc tự nhiên, tăng độ chi tiết và cải thiện chất lượng ảnh chân dung trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Một trong những điểm khác biệt trên thiết bị là Gương Selfie tích hợp ở mặt lưng, hỗ trợ người dùng căn chỉnh khung hình khi chụp bằng camera chính. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các tình huống chụp ảnh nhóm hoặc selfie bằng camera sau để đạt chất lượng hình ảnh tốt hơn.

Máy còn được tích hợp AI Chân Dung Tỏa Sáng, tự động tối ưu ánh sáng khuôn mặt trong điều kiện thiếu sáng như quán cà phê, sự kiện âm nhạc, cảnh đêm hoặc môi trường nhiều sương mù.

AI Chân Dung Tỏa Sáng tự động cân chỉnh ánh sáng và độ sáng khuôn mặt để cho ra ảnh chân dung bừng sáng.

Bên cạnh phần cứng camera, realme bổ sung bộ công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung với Chế độ Phong cách (Vibe Mode), các bộ lọc màu nghệ thuật và loạt tính năng AI.

Trong đó, AI Pop-out cho phép tách nền và làm nổi bật chủ thể nhằm tạo ra những bức ảnh mang tính cá nhân hóa cao hơn khi chia sẻ lên mạng xã hội. Hệ sinh thái AI còn bao gồm AI StyleMe và AI Instant Clip, hỗ trợ chỉnh sửa ảnh và tạo video ngắn chỉ với vài thao tác.

Hiệu năng tối ưu dài hạn

realme 16T 5G chạy giao diện realme UI 7.0 kết hợp Flux Engine thế hệ mới nhằm tối ưu khả năng vận hành của hệ thống. Theo hãng, nền tảng này giúp cải thiện tốc độ phản hồi, khả năng mở ứng dụng và độ mượt khi sử dụng hàng ngày.

Thiết bị được quảng bá với khả năng duy trì trải nghiệm ổn định trong thời gian dài, đồng thời tích hợp cơ chế tự động dọn dẹp ứng dụng nền và tối ưu tài nguyên hệ thống.

Tính năng AI Boost hỗ trợ quản lý đa nhiệm, tăng khả năng duy trì ứng dụng chạy nền để hạn chế tình trạng tải lại khi chuyển đổi giữa các tác vụ.

Về giải trí, máy sử dụng chipset tiến trình 6nm kết hợp công nghệ GT Boost Engine, hỗ trợ duy trì tốc độ khung hình ổn định trong nhiều tựa game phổ biến. Hệ thống tản nhiệt AirFlow VC với buồng hơi diện tích 5.300 mm² giúp cải thiện khả năng kiểm soát nhiệt độ khi sử dụng cường độ cao.

Khả năng bảo vệ toàn diện

realme 16T 5G được trang bị các tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68, IP69 và IP69K. Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có thể chống chịu nước bắn áp lực cao, mưa lớn và nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, máy đạt tiêu chuẩn chống sốc cấp độ quân đội, giúp tăng khả năng bảo vệ trước các tình huống va đập hoặc rơi rớt ngoài ý muốn.

Với viên pin dung lượng lớn, hệ thống camera AI phục vụ sáng tạo nội dung, hiệu năng tối ưu dài hạn cùng độ bền cao, realme 16T 5G hướng đến nhóm người dùng trẻ cần một thiết bị đáp ứng đồng thời nhu cầu học tập, làm việc, giải trí và chia sẻ nội dung trên các nền tảng số.

Bích Đào