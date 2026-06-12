Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các dịch vụ trí tuệ nhân tạo, Ericsson vừa chính thức giới thiệu "AI in RAN" - gói phần mềm thuê bao mới tích hợp các mô hình AI đạt chuẩn viễn thông trực tiếp vào bộ xử lý tín hiệu (baseband) và thu phát vô tuyến (radio).

Giải pháp này cho phép các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hiệu suất và tiết kiệm năng lượng trên hệ thống mạng 5G hiện tại mà không phải tốn thêm chi phí đầu tư phần cứng mới.

Động thái này cũng đánh dấu bước đệm quan trọng trong tiến trình chuyển đổi sang mạng vô tuyến thuần AI (AI-native RAN).

Về mặt công nghệ, các mô hình AI của Ericsson hoạt động theo thời gian thực với khả năng suy luận AI đạt độ trễ siêu thấp ở mức micro-giây.

Nền tảng được trang bị phần mềm học liên tục xử lý nguồn dữ liệu lớn và khả năng hỗ trợ AI tác nhân (Agentic AI), qua đó tự động hóa mức độ cao cho mạng truy cập vô tuyến.

Phần mềm AI in RAN hoạt động liền mạch với mạng Ericsson 5G Advanced trên cả mô hình trạm phát sóng chuyên dụng và mạng vô tuyến đám mây (Cloud RAN). Dự kiến, các tính năng đầu tiên sẽ chính thức thương mại hóa vào Quý 2/2026.

Thực tế kiểm chứng qua hơn 15 đợt triển khai và thử nghiệm trên toàn cầu cho thấy hệ thống mang lại hiệu năng vượt trội.

Cụ thể, giải pháp giúp tăng tới 20% tốc độ truyền dữ liệu tải xuống và cải thiện 10% hiệu quả sử dụng phổ tần. Hạ tầng nâng cấp có khả năng hỗ trợ gấp đôi số lượng người dùng lưu lượng cao so với trước đây.

Đồng thời, độ chính xác dự đoán vùng phủ sóng đạt 90-95%, trong khi độ chính xác định vị người dùng được cải thiện gấp 5 lần.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, nhận định giải pháp biến mạng di động thành một nền tảng AI phân tán.

Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào sâu trong hệ thống giúp cung cấp độ trễ thấp và khả năng bảo mật cần thiết để mở rộng các ứng dụng AI vật lý (Physical AI) từ thử nghiệm ra thực tế.

Giải pháp mới của Ericsson hiện đang nhận được sự ủng hộ và hợp tác tích cực từ hàng loạt tập đoàn viễn thông hàng đầu như SoftBank (Nhật Bản), SK Telecom (Hàn Quốc), Bell và Rogers (Canada).

Các nhà mạng kỳ vọng đây là "vũ khí" tối ưu hóa tỷ suất hoàn vốn (ROI) tốt nhất hiện nay, thiết lập nền móng vững chắc cho kỷ nguyên mạng di động 6G thuần AI trong thập kỷ tới.