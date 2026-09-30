Đại diện Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2026.

Theo kết quả khảo sát, Reckitt - Mead Johnson Nutrition (MJN) Việt Nam ghi nhận điểm số cao hơn hẳn so với mức mặt bằng chung của thị trường ở tất cả các hạng mục đánh giá. Cụ thể, doanh nghiệp đạt 4,21 điểm ở nhóm Core - tiêu chí về năng lực cốt lõi (thị trường đạt 3,89); đạt 4,34 điểm ở nhóm Self - tiêu chí về phát triển cá nhân (thị trường đạt 3,99); và đạt 4,46 điểm ở nhóm Group - tiêu chí về gắn kết đội nhóm (thị trường đạt 4,05).

Kết quả này phản ánh những nỗ lực của Reckitt - MJN Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc chú trọng sự phát triển của nhân viên, tinh thần hòa nhập và khả năng cân bằng giữa công việc với cuộc sống.

Lấy con người làm trọng tâm trong hành trình phát triển

Là thành viên của Tập đoàn Reckitt, Reckitt - MJN Việt Nam hiện có gần 900 cộng sự trực tiếp và gián tiếp tham gia hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các thương hiệu như Enfa, Durex, Strepsils, Gaviscon, Nurofen, Dettol và Veet.

Bên cạnh các mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình hướng tới sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên, đồng thời cung cấp nguồn học liệu, hoạt động kết nối nội bộ và các cơ hội huấn luyện, phát triển năng lực lãnh đạo.

Đại diện Reckitt - MJN Việt Nam nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2026.

Cách tiếp cận này được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân viên ở những giai đoạn khác nhau trong hành trình sự nghiệp và cuộc sống, qua đó tạo điều kiện để mỗi cá nhân học hỏi, đóng góp và phát triển trong môi trường làm việc.

Theo định hướng của Reckitt - MJN Việt Nam, việc xây dựng một đội ngũ gắn kết không chỉ nằm ở các chính sách nhân sự mà còn gắn với mục tiêu phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Môi trường làm việc được kỳ vọng tạo điều kiện để nhân viên duy trì sự cân bằng, đồng thời đồng hành cùng các mục tiêu chung của tổ chức.

Gắn phát triển nhân sự với mục tiêu “Better Health in More Hands, Every Day”

Reckitt - MJN Việt Nam phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực sức khỏe, vệ sinh và dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học, hướng tới đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Định hướng “Better Health in More Hands, Every Day” (Chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho mọi người, mỗi ngày) được doanh nghiệp xác định là nền tảng cho các hoạt động kinh doanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trên phạm vi toàn cầu, Reckitt có hơn 200 năm hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe, vệ sinh và dinh dưỡng.

Không khí gắn kết, sôi động tại các hoạt động nội bộ dành cho cộng sự Reckitt - MJN Việt Nam.

Tại Việt Nam, các hoạt động của Reckitt - MJN Việt Nam gắn với danh mục thương hiệu gồm Enfa, Durex, Strepsils, Gaviscon, Nurofen, Dettol và Veet, hướng tới đáp ứng những nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.

Doanh nghiệp cho biết việc đầu tư vào nền tảng khoa học, năng lực nghiên cứu và khả năng thấu hiểu người tiêu dùng là một phần trong định hướng mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Năm 2026, Reckitt công bố kế hoạch đầu tư 600 triệu USD nhằm mở rộng năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất tại Hoa Kỳ. Khoản đầu tư được định hướng củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn và năng lực đưa các giải pháp chăm sóc sức khỏe đến nhiều người hơn.

Cộng sự Reckitt - MJN Việt Nam tham gia hoạt động trồng cây, lan tỏa tinh thần phát triển bền vững.

Việc tiếp tục được HR Asia vinh danh trong năm thứ tư liên tiếp là một trong những ghi nhận đối với các nỗ lực của Reckitt - MJN Việt Nam trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Với Reckitt - MJN Việt Nam, những kết quả này là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc, trong đó sự phát triển của nhân viên, tính hòa nhập và các giá trị bền vững được đặt trong mối liên hệ với chiến lược phát triển dài hạn.

(Nguồn: Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam)