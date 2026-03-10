Nằm thảnh thơi trên đường Lê Công Kiều - con phố đồ cổ lừng danh Sài thành - Rêve Ho Chi Minh City như một ốc đảo nghỉ dưỡng xa hoa giữa lòng đô thị ẩn chứa chiều sâu di sản. Cách không xa các biểu tượng của “Hòn ngọc Viễn Đông” như chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà hay Dinh Độc Lập, khách sạn đưa du khách vào không gian đậm chất hoài niệm bên những tiệm cà phê trầm mặc, phố sách yên bình, các xưởng thủ công mỹ nghệ và những đại lộ rợp bóng cây xanh...

Rêve Ho Chi Minh City sở hữu 52 phòng nghỉ và suite được thiết kế tinh tế, nơi ánh sáng ấm áp hòa quyện cùng chất liệu mềm mại, tạo nên đường nét đương đại ý nhị mà thu hút của phong cách Indochine. Trải nghiệm ẩm thực tại đây đậm chất bản địa với House of Kieu - nhà hàng bistro phục vụ các món ăn Việt suốt cả ngày, Kieu Parlour - không gian lounge trang nhã chuyển mình từ phong vị cà phê nồng nàn vào ban ngày sang những ly cocktail đặc sắc lúc chiều tà. Khách sạn còn mang đến khoảnh khắc thư thái với hồ bơi ngoài trời yên tĩnh cùng dịch vụ quản gia cá nhân.

Vignette Collection khéo léo kết hợp bản sắc riêng biệt của từng khách sạn với tầm nhìn chung về hành trình du lịch bản xứ đích thực. Dù mang diện mạo độc bản, mỗi điểm đến trong bộ sưu tập Vignette đều được gắn kết bởi hai giá trị cốt lõi là "Nghi lễ đáng nhớ" (Memorable Rituals) và "Vì những điều tốt đẹp" (Means For Good). Tại Rêve Ho Chi Minh City, du khách được mời gọi tham gia chuyến đi bộ khám phá phố Lê Công Kiều hàng ngày do chính khách sạn tổ chức. Hành trình đi qua những con phố đầy cửa tiệm đồ cổ, đến Bảo tàng Mỹ thuật, rồi kết thúc bằng tấm ảnh chụp lấy liền Polaroid để lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm… mở ra một chương bình lặng hơn tại Sài thành, khi nghệ thuật, lịch sử và nhịp sống đời thường của người dân Việt đan xen, tổng hoà.

Đặc biệt, các sáng kiến “Means For Good” được triển khai tại toàn bộ các khách sạn thuộc Vignette Collection, thể hiện cam kết đối với trách nhiệm xã hội, sự gắn kết cộng đồng và tôn vinh văn hóa bản địa. Với định hướng xây dựng những chương trình phù hợp với bản sắc riêng của từng khách sạn, thương hiệu hợp tác cùng các tổ chức phi lợi nhuận nhằm đóng góp tích cực cho hệ sinh thái địa phương. Rêve Ho Chi Minh City cũng đã kết hợp cùng tổ chức Maison Chance nhằm hỗ trợ giáo dục, chăm sóc và đào tạo nghề cho những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Khách lưu trú tại Rêve Ho Chi Minh City cũng như toàn bộ hệ thống của Vignette Collection và IHG sẽ được tận hưởng những đặc quyền từ chương trình khách hàng thân thiết IHG One Rewards. Với nền tảng công nghệ tiên phong trên ứng dụng di động, chương trình mang đến vô vàn phương thức tích lũy điểm và các lợi ích được thiết kế phù hợp với nhu cầu cá nhân của từng khách hàng.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt phòng tại Rêve Ho Chi Minh City, Vignette Collection, truy cập website của khách sạn hoặc theo dõi trên Instagram và Facebook tại @revehcmc.

Vignette Collection là thương hiệu cao cấp thuộc phân khúc Luxury & Lifestyle của IHG Hotels & Resorts, ra mắt năm 2021. Đây là bộ sưu tập các khách sạn độc lập, mang đậm dấu ấn bản địa, lịch sử hoặc văn hóa riêng biệt. Thương hiệu nổi bật với triết lý "Nghi thức đáng nhớ" và thiết kế độc đáo, khác biệt tại mỗi điểm đến. Hiện nay, hệ thống có 27 khách sạn tại 17 quốc gia trên toàn cầu, cùng 41 dự án khác đang trong kế hoạch phát triển.

Thanh Tú