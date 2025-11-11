Đáp ứng kỳ vọng mới của phụ huynh

Môi trường giáo dục đang chứng kiến sự chuyển dịch trong kỳ vọng của phụ huynh. Họ không chỉ tìm nơi con học tốt, mà còn tìm giải pháp tổng thể giúp con yêu việc học và tiến bộ rõ rệt.

Anh Hà Văn Lợi (Hoàng Mai - Hà Nội) chia sẻ bất cập trong việc học tiếng Anh ở một trung tâm của con: “Lớp quá đông, con không được tương tác nhiều. Lượng thời gian tương tác ít ỏi không đủ đáp ứng nhu cầu của con, nhất là khi tiếng Anh quan trọng ngay từ bậc tiểu học."

Anh Lợi chia sẻ thêm: "Con trở nên ngại giao tiếp tiếng Anh và thiếu tự tin, càng học càng không có sự tiến bộ rõ rệt và không yêu thích việc học. Điều này thôi thúc tôi tìm một trung tâm chuyên nghiệp hơn".

Rino Edu tiên phong triển khai mô hình Trạm học tập thế hệ mới, giúp tăng gấp 5 lần thời lượng giao tiếp 1:1 cho mỗi học sinh.

Để giải quyết bài toán này, Rino Edu đã tiên phong triển khai mô hình Trạm học tập thế hệ mới, mang đến trải nghiệm học tập hiện đại, nơi các con được học thông qua sự kết hợp linh hoạt giữa lớp học trực tiếp cùng giáo viên bản ngữ với chương trình học cá nhân hóa trên iPad.

Đòn bẩy công nghệ giúp tăng 5 lần thời lượng giao tiếp

Theo đại diện Rino Edu, mô hình này giúp trẻ tăng gấp 5 lần thời lượng giao tiếp 1:1, bao gồm cả thời gian trực tiếp tại lớp và thời lượng thực hành cá nhân hóa trên iPad với sự hỗ trợ của AI giúp bứt phá, tự tin, phát âm trôi chảy.

Để đạt được hiệu suất này, Rino Edu thiết kế cấu trúc buổi học thông minh. 60 phút đầu, học sinh học trực tiếp với giáo viên trong lớp học sĩ số tinh gọn, cho phép thầy cô tương tác sâu.

30 phút tiếp theo là "vùng tăng lực 1:1", nơi công nghệ Học tập thích ứng (Adaptive Learning) của AI phát huy vai trò. Hệ thống tự động thiết kế lộ trình riêng dựa trên phân tích dữ liệu, giúp học sinh vừa được giao tiếp 1:1 với giáo viên nước ngoài, vừa được luyện phát âm chuyên sâu với AI, giúp khắc phục điểm yếu và phát huy tối đa điểm mạnh.

Toàn bộ mô hình được vận hành trên nền tảng thiết bị đồng bộ, như bảng tương tác thông minh (smartboard), iPad cá nhân và tai nghe chuyên dụng.

Anh Lợi chia sẻ: "Điều tôi ấn tượng nhất là cách Rino Edu giải quyết vấn đề thiếu tương tác. Nhờ được giao tiếp liên tục tại lớp cũng như trực tuyến với giáo viên nước ngoài trên iPad mà con trở nên mạnh dạn, tự tin giao tiếp hơn, không còn rụt rè như trước và nhất là bắt đầu yêu thích việc học tiếng Anh”.

Trạm học tập thế hệ mới RinoEdu không chỉ dạy kiến thức, mà còn góp sức kiến tạo nên thế hệ “công dân toàn cầu” tự tin, chủ động, sẵn sàng hội nhập thế giới.

Kiến tạo thế hệ “công dân toàn cầu” từ sự tự tin

Theo đại diện Rino Edu, việc xây dựng sự tự tin và chủ động cho học sinh chính là mục tiêu mà Rino Edu theo đuổi, nhằm đào tạo thế hệ “công dân toàn cầu” thông qua rèn luyện 4 năng lực cốt lõi (4C). Cụ thể, mô hình này giúp xây dựng sự tự tin qua Giao tiếp (Communication) và Hợp tác (Collaboration), đồng thời rèn luyện sự chủ động qua Tư duy phản biện (Critical Thinking) và Sáng tạo (Creativity).

Để đạt được mục tiêu này, Rino Edu đã kết hợp hai trụ cột chính gồm công nghệ và nội dung. Về công nghệ, AI được tích hợp vào mọi giai đoạn học tập - từ thiết kế bài giảng, đánh giá tiến độ, đến luyện tập kỹ năng, nhằm mang lại trải nghiệm học tập thông minh, hấp dẫn và sâu sắc nhất cho từng học sinh.

"Chúng tôi tin rằng trong kỷ nguyên số, công nghệ phải là “người bạn đồng hành thông minh” chứ không chỉ là “công cụ hỗ trợ””, đại diện Rino Edu chia sẻ thêm.

Về nội dung, hành trình học tập này phát huy sức mạnh khi kết hợp với chương trình học bản quyền quốc tế như LOOK (National Geographic Learning) và Toán tư duy Creverse (Hàn Quốc), giúp trẻ học thông qua trải nghiệm thực tế.

Đây chính là nền tảng vững chắc giúp học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà còn tự tin, chủ động hội nhập, bởi học tập là hành trình kiến tạo tương lai.

Bích Đào