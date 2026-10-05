Trang bị hệ thống con lăn SpiraFlow 2.0 với 16 vòi phun nước áp lực cao, Roborock Saros 20 Flow Complete giải quyết bài toán làm sạch liên tục ngay trong quá trình vận hành, nâng tầm trải nghiệm lau nhà tự động cho không gian sống hiện đại.

Tập trung vào trải nghiệm lau

Với robot hút bụi lau nhà, việc lau sàn không chỉ đơn giản là đưa nước xuống bề mặt và di chuyển robot qua khu vực cần làm sạch. Bộ phận trực tiếp thực hiện công việc lau cũng cần được duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Trên Roborock Saros 20 Flow Complete, con lăn thế hệ mới SpiraFlow 2.0 sử dụng 16 vòi phun nước áp lực cao để liên tục đưa nước sạch lên con lăn. Nhờ đó, con lăn được làm sạch xuyên suốt quá trình robot lau sàn, thay vì chỉ được xử lý sau khi hoàn thành chu trình lau.

Cách tiếp cận này tập trung trực tiếp vào một trong những bộ phận quan trọng của quá trình lau: con lăn vừa tiếp xúc với sàn, vừa tiếp nhận và xử lý nước sạch trong khi robot di chuyển.

Ngoài ra, con lăn có thể vươn rộng khi robot tiếp cận khu vực sát tường và các góc. Kết hợp với cơ chế đảo chiều của chổi cạnh để thu gom bụi bẩn, hệ thống này giúp robot tiếp cận và xử lý những khu vực mà người dùng thường phải chú ý khi lau thủ công.

Với người dùng đang tìm kiếm robot hút bụi lau nhà có khả năng tự làm sạch con lăn trong khi lau, đây là một trong những điểm đáng chú ý của Saros 20 Flow Complete.

Xử lý con lăn xuyên suốt chu trình lau

Việc làm sạch con lăn không dừng lại khi robot kết thúc một lượt lau. Sau khi trở về trạm sạc, Roborock Saros 20 Flow Complete tiếp tục xử lý con lăn bằng nước nóng và sấy bằng khí ấm, cơ chế này giúp con lăn được làm sạch và làm khô trước khi robot bước vào chu trình sử dụng tiếp theo.

Như vậy, hệ thống lau bằng con lăn thế hệ mới trên Saros 20 Flow Complete được xây dựng theo một chu trình liên tục: con lăn được cấp nước sạch và làm sạch trong khi robot đang lau, tiếp cận các khu vực sát cạnh và góc, sau đó được đưa về trạm để giặt và sấy khô.

Đây cũng là cách Roborock tiếp cận bài toán lau nhà trên robot hút bụi lau nhà cao cấp: không chỉ tập trung vào khả năng làm sạch sàn mà còn chú trọng đến cách bộ phận thực hiện việc lau được duy trì trong toàn bộ quá trình sử dụng.

Với người dùng ưu tiên khả năng lau sàn và mức độ tự động hóa cao, Roborock Saros 20 Flow Complete là mẫu robot hút bụi lau nhà đáng chú ý nhờ trang bị con lăn thế hệ mới SpiraFlow 2.0, đặc biệt ở khả năng làm sạch con lăn ngay trong quá trình lau.

(Nguồn: Công ty TNHH Thiết bị Thông minh O-Tech Việt Nam)