Tại cuộc họp tổ Quốc hội chiều nay, đại biểu Quốc hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện (đoàn Điện Biên) góp ý về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) thay thế Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Theo Thượng tọa, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho chức sắc, nhà tu hành và tín đồ thực hành niềm tin, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển của các tổ chức tôn giáo.

Tuy nhiên, thực tiễn đã có nhiều thay đổi sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số. Ông dẫn chứng việc các bài giảng đạo, thuyết pháp hiện nay đã vượt qua giới hạn không gian và thời gian, lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội với hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người tham gia cùng lúc.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đã bộc lộ một khoảng trống pháp lý rất lớn trong việc thiếu những quy định ràng buộc trách nhiệm của các chủ thể tham gia tổ chức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

“Thực tế tất yếu trong kỷ nguyên số, yêu cầu đặt ra phải quy định đầy đủ, toàn diện về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, không chỉ dừng lại ở việc thực hiện thủ tục hành chính mà còn là việc ghi nhận chính thức trong luật về quyền của cá nhân, tổ chức được thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng...” - Thượng tọa Thích Đức Thiện nêu quan điểm.

Ông cho rằng, việc sửa đổi luật theo hướng mở rộng phạm vi bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng sẽ tạo hành lang pháp lý, vừa bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng vừa giúp các hoạt động tôn giáo thuần túy diễn ra đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để ngăn chặn các hành vi lợi dụng tôn giáo nhằm vi phạm pháp luật, tuyên truyền mê tín dị đoan, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước.

Một nội dung đáng chú ý được đại biểu Thích Đức Thiện đề cập là sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tôn giáo.

Ông cho hay: “Tại Nhật Bản, vào tháng 2 vừa qua, nhóm các nhà nghiên cứu đứng đầu là Giáo sư Seiji Kumagai thuộc Viện Nghiên cứu tương lai nhân loại, Đại học Kyoto đã cho ra mắt một robot 'nhà sư' có tên là Buddharoid được vận hành bằng trí tuệ AI, có thể giảng giải, đưa ra các lời khuyên tâm linh giáo lý Phật giáo.

Tại Việt Nam, một kỹ sư trẻ đã phối hợp với chùa Giác Ngộ, TPHCM cho ra mắt robot 'chú tiểu' tụng kinh Phật và trả lời khoảng 3.000 câu hỏi Phật pháp. Do đó, tôi đề nghị ban soạn thảo làm rõ hơn chủ thể thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo".

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông kiến nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm phù hợp với năng lực từng cấp, nhất là cấp xã, đồng thời gắn với vị trí việc làm và biên chế.

Đại biểu cũng đánh giá cao cơ quan soạn thảo và tán thành với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội và từ thiện của các tổ chức tôn giáo. Theo ông, việc mở rộng phạm vi này đã cụ thể hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước coi tôn giáo là nguồn lực cho phát triển đất nước.

Cùng tham gia góp ý, linh mục Nguyễn Văn Riễn (đoàn ĐBQH TPHCM) cho rằng cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức tôn giáo tham gia vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Ông kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện quy trình đăng ký hoạt động tôn giáo, đăng ký mở cộng đoàn, dòng tu cũng như phê duyệt các công trình tôn giáo. Đồng thời, theo ông, cần cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ của các tổ chức tôn giáo khi tham gia các hoạt động xã hội, qua đó góp phần bảo vệ an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.