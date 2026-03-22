Đó là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm có trình độ tiến sĩ Triết học, Thượng tọa Thích Đức Thiện là tiến sĩ Phật học, Hòa thượng Thích Thanh Quyết có trình độ tiến sĩ Triết học. Linh mục Lê Nguyên Thao có trình độ đại học chuyên ngành tiếng Anh, thạc sĩ Thần học luân lý.

Trong số các đại biểu là chức sắc tôn giáo, có nhiều người tái cử qua các nhiệm kỳ Quốc hội, như: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15; Linh mục Nguyễn Văn Riễn là đại biểu Quốc hội khóa 14, 15; Thượng tọa Lý Minh Đức là đại biểu khóa 14, 15; Thượng tọa Thích Đức Thiện là đại biểu khóa 15; Hòa thượng Thích Thanh Quyết là đại biểu các khóa 13, 14, 15.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm. Ảnh: QH

Ngoài các chức sắc tôn giáo còn có đại biểu là người có đạo Công giáo, như: bà Phạm Huỳnh Thanh Vân, công tác tại Trường Đại học An Giang; bà Cil Bri, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng.

Đại biểu Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, có đạo Phật giáo. Bà Đàng Thị Mỹ Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, theo tôn giáo Bà La Môn.

Linh mục Lê Nguyên Thao - Chánh văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Báo Lâm Đồng