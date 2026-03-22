Trong số 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 có các vị chức sắc tôn giáo, tu sĩ và người có đạo thuộc các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Bà La Môn, nhiều người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ.
Đó là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm có trình độ tiến sĩ Triết học, Thượng tọa Thích Đức Thiện là tiến sĩ Phật học, Hòa thượng Thích Thanh Quyết có trình độ tiến sĩ Triết học. Linh mục Lê Nguyên Thao có trình độ đại học chuyên ngành tiếng Anh, thạc sĩ Thần học luân lý.
Trong số các đại biểu là chức sắc tôn giáo, có nhiều người tái cử qua các nhiệm kỳ Quốc hội, như: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15; Linh mục Nguyễn Văn Riễn là đại biểu Quốc hội khóa 14, 15; Thượng tọa Lý Minh Đức là đại biểu khóa 14, 15; Thượng tọa Thích Đức Thiện là đại biểu khóa 15; Hòa thượng Thích Thanh Quyết là đại biểu các khóa 13, 14, 15.
Ngoài các chức sắc tôn giáo còn có đại biểu là người có đạo Công giáo, như: bà Phạm Huỳnh Thanh Vân, công tác tại Trường Đại học An Giang; bà Cil Bri, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng.
Đại biểu Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, có đạo Phật giáo. Bà Đàng Thị Mỹ Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, theo tôn giáo Bà La Môn.
Các chức sắc tôn giáo trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16
1. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (ông Đặng Minh Châu) - Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Trưởng Ban trị sự GHPG Việt Nam TP Hà Nội; ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ủy viên Hội đồng tư vấn về tôn giáo; Phó chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam.
2. Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM; Linh mục, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Phú Cường; Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
3. Thượng tọa Lý Minh Đức (ông Lý Đức) - ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Phó trưởng ban Kiểm soát, ủy viên thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPG Việt Nam; Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự GHPG Việt Nam TP Cần Thơ; tu sĩ, trụ trì chùa Som Rông.
4. Thượng tọa Thích Đức Thiện (ông Nguyễn Tiến Thiện) - tôn giáo Phật giáo, ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam; Trưởng Ban Phật giáo quốc tế Trung ương GHPG Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Phật giáo châu Á vì Hòa bình Việt Nam; Trưởng Ban trị sự GHPG tỉnh Điện Biên.
5. Linh mục Lê Nguyên Thao (ông Lê Nguyên Thao) - Linh mục, Chánh văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.
6. Hòa thượng Thích Thanh Quyết (ông Lương Công Quyết) - Phó chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam; Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Trưởng Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.
Trong số 500 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa 16, có 76 đại biểu là người dân tộc thiểu số, thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Các đại biểu có cơ cấu độ tuổi, trình độ đa dạng, nhiều người đang giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở Trung ương và địa phương.