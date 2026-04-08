Sáng nay, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, trong đó có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, trong đó có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang

Ông Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967, quê quán tỉnh Bắc Ninh, trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Khang trưởng thành từ ngành kế toán tại Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và từng giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Vật tư và xuất nhập khẩu hóa chất, ủy viên HĐQT Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

Sau đó, ông có thời gian dài công tác tại các địa phương và đảm nhiệm các cương vị: Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (cũ), Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (cũ).

Tháng 7/2019, ông giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau đó được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tháng 7/2025, ông đảm nhiệm thêm cương vị Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày 2/3/2026, ông Nguyễn Đình Khang được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.