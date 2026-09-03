Video được chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 2/9 cho thấy một người đàn ông mặc áo polo tiếp cận robot hình người tại một cửa hàng điện tử ở Nga. Sau khi thử bắt tay nhưng không được đáp lại, người này đẩy vào vai robot.

Ngay sau đó, robot lùi lại, chuyển tư thế rồi liên tục đưa chân về phía người đàn ông, giống như đang cố đá. Một nhân viên và một người khác phải tiến đến ngăn cản trước khi robot được dừng hoạt động.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và thu hút hơn 64 triệu lượt xem trên X. Nhiều người dùng đùa rằng robot đang "trả đũa" con người và liên tưởng đến các tình tiết trong loạt phim khoa học viễn tưởng The Terminator.

"Đây là chuyện xảy ra khi bạn đẩy robot quá giới hạn. Nó cũng có lòng tự trọng", một người bình luận.

Một người khác viết: "Chúng ta tưởng AI đang thử thách sự kiên nhẫn của mình, nhưng hóa ra chính chúng ta mới đang thử thách sự kiên nhẫn của chúng".

Tuy nhiên, một số người nghi ngờ robot không tự động phản ứng mà có thể được điều khiển từ xa. Đặc biệt, trong video, một nhân viên mặc áo đen xuất hiện phía sau và chạm vào robot ngay trước khi thiết bị chuyển sang tư thế giống đang chiến đấu.

Chưa rõ robot tự phản ứng hay được điều khiển

Theo Tom's Guide, video được cho là bắt nguồn từ tài khoản Instagram của Volga Store, một cửa hàng điện tử ở Saratov, Nga. Robot xuất hiện trong video được gọi là Sema và được giới thiệu là "tư vấn kỹ thuật".

Tài khoản của cửa hàng cũng đăng nhiều video mang tính giải trí, trong đó Sema được xây dựng như một robot có cá tính. Điều này khiến một số người đặt nghi vấn về tính xác thực của đoạn video đang lan truyền.

Tom's Guide cho rằng video nhiều khả năng không phải nội dung do AI tạo ra, nhưng có thể đã được dàn dựng. Một chi tiết đáng chú ý là người phụ nữ đứng phía sau quầy gần như không phản ứng trước màn "đối đầu" giữa robot và khách hàng.

Không có thông tin độc lập xác nhận robot đã tự nhận biết hành động của người đàn ông và chủ động phản ứng. Vì vậy, chưa thể kết luận đây là một trường hợp robot tự vận hành ngoài ý muốn hay chỉ là màn trình diễn được lập trình hoặc điều khiển bởi con người.

Robot hình người đang ngày càng xuất hiện nhiều trong các cửa hàng, sự kiện và môi trường thử nghiệm. Khi các thiết bị này được trang bị khả năng nhận biết môi trường và thực hiện chuyển động phức tạp, câu hỏi về mức độ tự chủ và khả năng kiểm soát chúng cũng được quan tâm nhiều hơn.

Trong trường hợp của Sema, "cuộc phản công" trước mắt vẫn giống một màn trình diễn gây chú ý hơn là dấu hiệu robot bắt đầu chống lại con người.

(Theo Tom's Guide, News18)