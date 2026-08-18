Đầu tháng này, phóng viên phụ trách mảng điện thoại Axel Metz của trang tin công nghệ TechRadar tới Thâm Quyến, Trung Quốc, để trải nghiệm sớm Honor Robot Phone, mẫu smartphone gây chú ý nhờ hệ thống camera gimbal được tích hợp trực tiếp vào thân máy.

Điểm đặc biệt của thiết bị là camera gimbal có thể bật ra từ một cụm riêng ở mặt lưng, giúp tăng khả năng chống rung khi quay video.

Máy cũng được trang bị loạt tính năng công nghệ cao như nhận diện và bám chủ thể bằng AI cùng nhiều chế độ chụp nâng cao.

Mở hộp và trải nghiệm Honor Robot Phone. Video: YouTube Cosmopolitan 2050

Honor Robot Phone được đánh giá là một trong những smartphone khác biệt và đáng chú ý nhất những năm gần đây. Sản phẩm lên kệ chính thức tại Trung Quốc với giá 9.999 NDT, tương đương gần 39 triệu đồng.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nằm ở khả năng phân phối quốc tế. Honor từng là công ty con của Huawei. Dù các thiết bị Honor không còn chịu những hạn chế thương mại tương tự Huawei sau khi tách khỏi công ty mẹ vào năm 2020, thương hiệu này hiện vẫn chưa chính thức bán smartphone tại Mỹ.

Điều đó không ngăn được người dùng Mỹ thể hiện sự quan tâm tới Robot Phone trên TikTok và Facebook. Một video trải nghiệm nhanh được đăng tuần trước đã thu hút hơn một triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình viết: "Đây là lý do các công ty Trung Quốc bị cấm ở Mỹ. Công nghệ của chúng ta đã tụt lại quá xa". Một người dùng khác nhận xét: "Các công ty Mỹ không thể cạnh tranh, nên họ mới cấm những sản phẩm này".

Thiết kế camera gimbal tích hợp cũng nhận được nhiều lời khen. Một tài khoản cho rằng đây mới là đổi mới thực sự, bởi người tiêu dùng đã chán những mẫu điện thoại có thiết kế tương tự nhau qua từng năm như iPhone.

Một bình luận khác nhận định công nghệ trên Robot Phone "đi trước iPhone nhiều năm". Một số người dùng Mỹ thậm chí cho rằng họ chỉ có thể "mơ" về những mẫu điện thoại như vậy.

Tuy nhiên, Robot Phone cũng vấp phải không ít ý kiến hoài nghi. Một số người lo ngại độ bền của cơ cấu gimbal, trong khi những người khác cho rằng bộ phận chuyển động bên ngoài sẽ khó vệ sinh. "Các bộ phận chuyển động bên ngoài chưa bao giờ là ý tưởng hay", một người dùng bình luận.

Honor hiện chưa công bố kế hoạch bán Robot Phone tại Mỹ, Anh hay Australia. Tuy nhiên, phản ứng của người dùng cho thấy mẫu smartphone này đang nhận được sự quan tâm đáng kể, đặc biệt nhờ thiết kế camera khác biệt so với phần lớn điện thoại hiện nay.

(Theo TechRadar)