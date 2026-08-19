Cuộc đua robot hình người tại Trung Quốc đang diễn ra theo đúng nghĩa đen.

Unitree, hãng robot Trung Quốc, hôm 17/8 giới thiệu mẫu robot hình người mới mang tên Superman, tuyên bố thiết bị này có thể chạy nhanh và nhảy cao hơn những vận động viên hàng đầu thế giới.

Unitree cho biết robot được phát triển chỉ trong ba tháng, có thể đạt tốc độ tối đa 12,66 m/giây, cao hơn mức khoảng 12,4 m/giây mà Usain Bolt đạt được trong lần lập kỷ lục thế giới chạy 100m năm 2009.

Bolt hoàn thành quãng đường 100m trong 9,58 giây. Nếu duy trì tốc độ tối đa trong suốt quãng đường, Superman sẽ hoàn thành trong khoảng 7,9 giây.

Unitree cũng tuyên bố Superman có thể bật nhảy thẳng đứng cao 2 m, vượt kỷ lục thế giới của con người ở nội dung bật cao tại chỗ.

Tuy nhiên, Business Insider cho biết chưa thể độc lập xác minh tuyên bố của Unitree rằng Superman đã vượt qua các kỷ lục về tốc độ của con người.

Màn ra mắt Superman diễn ra ngay trước đợt IPO được mong đợi của Unitree vào ngày hôm nay (19/8).

Ngành robot hình người vốn nổi tiếng với những màn trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên, hạn chế của các hệ thống AI nền tảng vẫn khiến robot hình người chưa được triển khai rộng rãi trong nhà máy, ngành dịch vụ và các môi trường thực tế khác.

Với đôi chân dài 0,85m, mảnh và dáng chạy có phần vụng về, Superman không thanh thoát như mẫu G1 chủ lực của Unitree.

Đầu năm nay, một nhóm robot G1 từng gây chú ý tại chương trình gala mừng Tết Nguyên đán của Trung Quốc với các màn nhào lộn và biểu diễn kung fu.

Dù vậy, Superman cho thấy tốc độ phát triển đáng kể của ngành robot Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Smart Analytics Global, Unitree đã xuất xưởng gần 6.000 robot hình người trong nửa đầu năm 2026.

Unitree cung cấp nhiều dòng robot với thiết kế và mức giá khác nhau, từ robot hình người G1 có giá khoảng 13.500 USD đến GD01 trị giá 650.000 USD - một cỗ máy khổng lồ có thể phá tường và chuyển đổi thành phương tiện bốn chân.

Thị trường robot hình người còn non trẻ hiện do Unitree cùng các đối thủ Trung Quốc chi phối. Trong khi đó, các mẫu robot hình người của Mỹ vẫn chưa tiến tới giai đoạn thương mại hóa đại trà.

Các nhà phân tích Morgan Stanley dự báo thị trường robot hình người có thể đạt giá trị 7.500 tỷ USD vào năm 2050.

Tesla đang phát triển robot hình người Optimus. CEO Elon Musk từng cho biết sản phẩm này sẽ có giá khoảng 25.000 USD và dự kiến được đưa vào sản xuất cuối năm 2026.

Một số startup robot hình người khác tại Mỹ cũng cho biết họ có kế hoạch bắt đầu giao những lô hàng giới hạn cho khách hàng trong năm nay.

Tuy nhiên, người dùng Mỹ muốn sở hữu Superman có thể sẽ phải thất vọng. Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) tháng trước công bố lệnh cấm đối với một số robot tiên tiến sản xuất ở nước ngoài.

Các nhà sáng lập startup robot Mỹ cảnh báo động thái này có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước với Unitree và các đối thủ Trung Quốc.

(Theo Insider)