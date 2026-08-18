Theo MacRumors, đoạn video ngắn xuất hiện trong bản macOS Tahoe 26.7 Release Candidate. Trong video, một người dùng cầm một cuốn sách trước camera trên AirPods rồi đặt câu hỏi.

Giọng đọc trong video cho biết: "Với Visual Intelligence, thế giới xung quanh bạn có thể được lưu lại. Thấy thứ gì đó bạn thích? Chỉ cần yêu cầu tôi lưu lại để xem sau".

Thông tin này phù hợp với những đồn đoán trước đó rằng camera trên AirPods sẽ chủ yếu phục vụ Visual Intelligence, tính năng AI của Apple cho phép Siri phân tích môi trường xung quanh người dùng.

Theo các nguồn tin, camera trên AirPods sẽ truyền hình ảnh đến Visual Intelligence, từ đó Siri có thể trả lời câu hỏi về những gì người dùng đang nhìn thấy, đồng thời ghi nhớ hoặc lưu lại thông tin liên quan. Camera được cho là không dùng để chụp ảnh theo cách thông thường.

Trong macOS 26.7, Apple có thể còn bổ sung tùy chọn thiết lập Visual Intelligence trên AirPods. Hệ thống cũng có cảnh báo yêu cầu người dùng không để tai nghe bị che khuất.

Thông báo có nội dung: "Để có thông tin chính xác nhất về những thứ trong môi trường xung quanh, hãy đảm bảo AirPods không bị che phủ".

Điều này cho thấy vị trí camera sẽ đóng vai trò quan trọng trong khả năng nhận diện vật thể và phân tích môi trường của thiết bị. Nếu tóc hoặc vật khác che camera, độ chính xác của tính năng có thể bị ảnh hưởng.

Mẫu AirPods tích hợp camera được cho là có mã hiệu B790. Mã sản phẩm này cũng từng xuất hiện trong các báo cáo trước đây của Bloomberg.

Một số nguồn tin cho rằng Apple có thể giới thiệu thiết bị ngay trong tháng 9, cùng sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập.

Tuy nhiên, thời điểm ra mắt vẫn chưa chắc chắn. Bloomberg từng đưa tin Apple có thể trì hoãn AirPods tích hợp camera đến cuối năm 2027.

Đáng chú ý, bản macOS Tahoe 26.7 chứa nhiều tham chiếu khác liên quan đến sản phẩm B790, cùng thông tin về một loạt thiết bị Apple chưa được công bố.

Nếu được thương mại hóa, AirPods tích hợp camera sẽ mở rộng đáng kể vai trò của tai nghe không dây. Thay vì chỉ nghe nhạc, gọi điện hay tương tác với Siri, thiết bị có thể trở thành một công cụ giúp người dùng nhận diện và tìm hiểu thế giới xung quanh thông qua AI.

(Theo Macrumors, GSMArena)