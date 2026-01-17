Robot đỗ xe tự động đang chuyển dịch từ ý tưởng mới lạ sang triển khai thực tế. Tại Hàn Quốc, giải pháp có tên Parkie của HL Robotics được thiết kế để xóa bỏ áp lực tìm chỗ trong các bãi xe chật chội.

Thay vì để tài xế tự xoay sở, các robot sẽ tiếp nhận phương tiện và tự động di chuyển xe vào vị trí. Hệ thống này đang vận hành tại các bãi đỗ thực tế, nơi nhiều robot cùng hoạt động một lúc.

Thách thức lớn nhất không nằm ở cơ khí, mà là việc duy trì kết nối liên tục cho mọi robot trong môi trường nhà xe nhiều tầng và bê tông dày đặc.

Trong bối cảnh này, chỉ một sự cố mất tín hiệu ngắn cũng có thể làm ngưng trệ hoạt động hoặc gây mất an toàn. Do đó, mạng không dây chuẩn công nghiệp trở thành yếu tố cốt lõi.

Parkie vận hành dựa trên trục xương sống không dây, cho phép robot phối hợp di chuyển, nhận lệnh và gửi dữ liệu trạng thái theo thời gian thực.

Mỗi robot cần giao tiếp liên tục với độ trễ thấp để biết chính xác vị trí, phối hợp với các đơn vị khác và điều chỉnh hướng đi tức thì. Tuy nhiên, nhà xe là môi trường vô tuyến phức tạp.

Tường bê tông, kết cấu kim loại, xe cộ di chuyển và bố cục thay đổi liên tục có thể làm gián đoạn sóng Wi-Fi thông thường.

Để khắc phục, HL Robotics sử dụng công nghệ URWB (Ultra-Reliable Wireless Backhaul - Truyền dẫn không dây siêu tin cậy) của Cisco. Công nghệ này được thiết kế cho môi trường công nghiệp, nơi không chấp nhận tình trạng rớt mạng hay độ trễ cao.

URWB hỗ trợ độ trễ gần bằng không và giao tiếp không tổn hao, giúp robot di chuyển mà vẫn giữ kết nối. Hệ thống áp dụng cơ chế "make-before-break" (kết nối trước khi ngắt), đảm bảo tín hiệu luôn liền mạch khi robot chuyển đổi giữa các vùng phủ sóng.

Một tính năng khác là vận hành đa đường truyền, cho phép gửi dữ liệu ưu tiên cao qua nhiều đường dẫn và tần số cùng lúc. Việc này giúp ngăn chặn mất gói tin khi nhiều robot di chuyển đồng thời hoặc điều kiện sóng vô tuyến thay đổi.

Hệ thống của Cisco cũng tích hợp công cụ giám sát, ghi lại trạng thái mạng theo thời gian thực. Nếu xảy ra sự cố, người vận hành có thể nhanh chóng xác định vị trí và thời điểm để xử lý mà không cần dừng toàn bộ hệ thống.

Parkie được thiết kế để hoạt động linh hoạt từ các gara nhỏ đến công trình thương mại lớn, với quy mô từ vài robot đến hơn 10 đơn vị cùng lúc.

Robot giúp định vị chính xác, giảm rủi ro va quệt cửa và cho phép xếp xe gần nhau hơn, từ đó tăng sức chứa mà không cần mở rộng diện tích vật lý.

Hơn cả việc đỗ xe, hệ thống này phản ánh xu hướng rộng lớn hơn trong ngành robotics. Khi robot tham gia vào hạ tầng công cộng, độ tin cậy của kết nối không dây trở nên quan trọng ngang với thiết kế cơ khí.

Cisco cũng định hướng áp dụng công nghệ mạng bền bỉ này cho các môi trường khắc nghiệt khác như nhà máy, trung tâm logistics và khu công nghiệp ngoài trời, nơi cần chịu được biến động nhiệt độ, độ ẩm và rung lắc.