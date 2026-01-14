Thông tin được đưa ra tại Demo Day trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội Kết nối Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản (VietNam Japan Innovation Nexus Day) diễn ra chiều 14/1 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo AI vững mạnh.

"Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nhật Bản - Việt Nam" được kỳ vọng trở thành "giao lộ biểu tượng" kết nối trí tuệ hai quốc gia.

Mở đầu sự kiện, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy chấp nhận rủi ro trong cộng đồng khởi nghiệp.

Ông trích dẫn câu nói tâm đắc: "Nếu như 100% các dự án thành công, thì đó là thất bại" để kêu gọi cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam bước ra khỏi "vùng an toàn", học hỏi tinh thần đổi mới sáng tạo của Nhật Bản, nơi một đứa trẻ 5 tuổi hay người cao tuổi 87 tuổi đều có thể đưa ra ý tưởng đột phá.

Từ phía Nhật Bản, ông Watanabe Takakazu, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho đổi mới sáng tạo của Việt Nam thông qua Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Ông cho biết sắp tới, "Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nhật Bản - Việt Nam" sẽ chính thức ra mắt tại NIC Hòa Lạc, được kỳ vọng trở thành "giao lộ biểu tượng" kết nối trí tuệ hai quốc gia.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ tổng kết chương trình VietLeap AI Accelerator. Đây là sáng kiến khởi động từ tháng 10/2025 do NIC phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Boston Consulting Group (BCG) và Đại sứ quán Nhật Bản thực hiện.

Khác với các chương trình ươm tạo truyền thống, VietLeap tập trung giải quyết bài toán "tử huyệt" của các startup công nghệ: khả năng thương mại hóa và tìm kiếm thị trường (Product-Market Fit).

Trong 3 tháng, chương trình đã huy động 26 chuyên gia từ 5 thị trường (Việt Nam, Úc, Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ) để cố vấn 1:1 cho các dự án.

Kết quả tại ngày Demo Day, 9 startup tiêu biểu gồm Diaflow, VBrain, Finful, Brain-Life, Next Robotics, Pixel ML, OdaAI, MindShift và MedCAT đã trình diễn các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao, từ tự động hóa dữ liệu, tối ưu vận hành F&B đến chăm sóc sức khỏe.

Theo bà Nguyễn Hương Quỳnh, CEO BambuUP - đơn vị đồng triển khai chương trình, đã có hơn 45 phiên kết nối chuyên sâu (matching) giữa startup với hơn 20 tập đoàn và quỹ đầu tư được thực hiện.

Ngay tại sự kiện, 8 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được ký kết, minh chứng cho mức độ sẵn sàng của các giải pháp Việt trước các nhà đầu tư khó tính.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện JICA Việt Nam nhận định, mục tiêu của JICA không chỉ dừng lại ở hỗ trợ kỹ thuật mà là đưa các ý tưởng từ dạng "nguyên mẫu" chuyển thành "tác động thực tế". Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng niềm tin để hệ sinh thái AI Việt Nam có thể cạnh tranh toàn cầu.

Cũng tại sự kiện, bà Đỗ Lê Thu Ngọc, đại diện UNDP Việt Nam cho biết trong năm 2026, đơn vị này sẽ phối hợp với NIC ra mắt chương trình "NIC ScaleX", tập trung vào các lĩnh vực Công nghệ sâu (Deep Tech), bao gồm y tế và năng lượng sạch; ESG; sản xuất thông minh, nông nghiệp công nghệ cao. NIC ScaleX tập trung hỗ trợ các startup tiềm năng rút ngắn hành trình từ ý tưởng đến thương mại hóa và kết nối sâu hơn với nhà đầu tư.

Chương trình sẽ có sự góp mặt của Plug and Play đến từ Mỹ. Theo ban tổ chức, từ năm 2006 đến nay, Plug an Play đã ươm tạo được 31 kỳ lân công nghệ và đầu tư 9 tỷ USD.