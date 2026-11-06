Những sản phẩm trưng bày giới thiệu các hướng đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống, từ tự động hóa công việc vệ sinh đến phát triển thiết bị phục vụ y tế và công nghiệp. IRIFF 2026 tập trung thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn. Diễn đàn đồng thời mở rộng trao đổi với các cơ quan tài trợ quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.