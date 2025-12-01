Hướng đến SEA Games 33, đại diện doanh nghiệp đã dành sự quan tâm đặc biệt cho các tuyển thủ U22 thông qua buổi thăm hỏi và gửi lời động viên, góp phần tiếp thêm sự chuẩn bị vững vàng cho đội trước giải đấu.

Chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu quan trọng nhất năm

Những ngày cuối tháng 11, đội tuyển U22 Việt Nam chính thức hội quân, khởi động giai đoạn chuẩn bị then chốt trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33. Đây là quãng thời gian quan trọng để toàn đội hoàn thiện đội hình, nâng cao thể lực và tinh chỉnh chiến thuật, đòi hỏi sự tập trung cao độ của các cầu thủ tham gia.

Trong bầu không khí tập luyện khẩn trương ấy, chuyến thăm hỏi của đại diện Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đã mang đến nguồn năng lượng tích cực cho toàn đội. Những lời chia sẻ gần gũi giữa ông Hirofumi Shiramatsu, Tổng Giám đốc công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) cùng ban huấn luyện và các tuyển thủ không chỉ giúp đội tuyển giải toả phần nào áp lực mà còn tiếp thêm tinh thần thi đấu trước thềm SEA Games 33.

Ông Hirofumi Shiramatsu, Tổng Giám đốc công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) gặp gỡ ban huấn luyện và đội tuyển U22 Việt Nam

Song song với sự động viên tinh thần, công ty còn triển khai chương trình chăm sóc sức khoẻ chuyên biệt cho các thành viên đội tuyển. Tại đây, các chuyên gia trực tiếp kiểm tra tình trạng da và mắt, đồng thời tư vấn phương pháp chăm sóc phù hợp để các cầu thủ duy trì trạng thái tốt nhất trong tập luyện và thi đấu.

Hoạt động này mang ý nghĩa thực tiễn: thị lực quyết định khả năng quan sát, phản xạ và xử lý bóng trong khi việc bảo vệ làn da giúp duy trì tinh thần thi đấu ổn định, đặc biệt với môn thể thao ngoài trời như bóng đá. Là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu Nhật Bản, các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ mà Rohto-Mentholatum (Việt Nam) mang đến cũng hỗ trợ cầu thủ duy trì thể trạng và tinh thần trong mỗi trận đấu.

Chuyên gia trực tiếp khám da, khám mắt và tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho các cầu thủ

Gửi gắm niềm tin và sự đồng hành đến đội tuyển U22, ông Hirofumi Shiramatsu chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng buổi chăm sóc sức khỏe hôm nay sẽ góp phần hỗ trợ thể chất và tinh thần của ban huấn luyện cùng các cầu thủ. Chúng tôi tin tưởng rằng tại SEA Games sắp tới, đội tuyển U23 sẽ thi đấu bùng nổ, kiên cường và bản lĩnh để thắp sáng vinh quang và tiếp tục là niềm tự hào của Việt Nam.”

Truyền cảm hứng về tinh thần bứt phá giới hạn

Hơn cả một môn thể thao, bóng đá còn là minh chứng cho hành trình nỗ lực bền bỉ của các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Chính tinh thần không ngại thử thách, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo đã lay động trái tim hàng triệu người hâm mộ, truyền cảm hứng cho cộng đồng vượt qua giới hạn, cùng nhau phát triển vì một Việt Nam khoẻ đẹp hơn.

Tinh thần ấy cũng là giá trị cốt lõi trong triết lý “Moving the Heart” mà tập đoàn Rohto kiên định theo đuổi: tạo ra những giá trị chạm đến cảm xúc bằng sự chân thành và nỗ lực bền bỉ. Trên cơ sở đó, mọi hoạt động của doanh nghiệp luôn lấy sự tận tâm với chất lượng, tinh thần không ngừng đổi mới và trách nhiệm đối với cộng đồng làm nền tảng. Ông Hirofumi Shiramatsu chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng những đóng góp xuất phát từ trái tim sẽ lan tỏa sự sẻ chia, đồng cảm và tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”.

ohto-Mentholatum (Việt Nam) đồng hành cùng các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn 2024 - 2027

Kể từ khi trở thành nhà tài trợ chính thức của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2024 - 2027, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) luôn sát cánh cùng các tuyển thủ không chỉ qua sự hỗ trợ tài chính mà còn ủng hộ về thể chất và tinh thần. Sự kiện tại Vũng Tàu cũng khẳng định cam kết lâu dài này, đồng thời tiếp thêm động lực để các cầu thủ tự tin trong hành trình chinh phục SEA Games sắp tới. Đây cũng là tiền đề để đội tuyển khát khao cống hiến, phát huy tối đa phong độ và mang về chiến thắng cho người hâm mộ, viết tiếp những trang sử vẻ vang cho thể thao nước nhà.

Bích Đào