Trước ngày tuyển nữ Việt Nam và U22 Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, VFF và Acecook Việt Nam tiếp tục gia hạn gói tài trợ chính các đội tuyển quốc gia Việt Nam đến năm 2030.

Trong buổi lễ gia hạn, đối tác này gửi tặng số tiền 500 triệu đồng như là món quà khích lệ cho mục tiêu bảo vệ HCV bóng đá nữ cũng như giành lại HCV bóng đá nam của tuyển nữ Việt Nam và U22 Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung và Kim Sang Sik cùng các cầu thủ nhận quà động viên từ nhà tài trợ

Ngay khi nhận món qùa động viên trên, thay mặt cho tuyển nữ và U22 Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã gửi ủng hộ ủng hộ đồng bào vừa trải qua đợt bão lũ lịch sử 100 triệu đồng.

Theo kế hoạch, sáng 1/12 tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam lên đường sang Thái Lan bắt đầu hành trình chinh phục tại SEA Games 33.