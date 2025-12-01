Danh sách gây bất ngờ

Sáng 30/11, HLV Kim Sang Sik chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự SEA Games 33. Năm cái tên phải nói lời chia tay là Thành Trung, Đức Việt, Văn Hà, Quang Kiệt và Vĩ Hào.

Nếu bốn trường hợp đầu đều đã được dự đoán từ trước thì việc loại Vĩ Hào khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi trong bối cảnh hàng công U22 Việt Nam vẫn loay hoay tìm sự sắc bén, việc gạch tên một chân sút từng khoác áo tuyển Việt Nam và thuộc nhóm cầu thủ có khả năng tạo đột biến tốt nhất thực sự gây sốc.

Vĩ Hào bị loại khỏi U22 Việt Nam dự SEA Games là bất ngờ lớn. Ảnh: Hữu Hà

Vĩ Hào không phải mẫu trung phong cắm điển hình, nhưng tốc độ, khả năng xuyên phá và đặc biệt là cảm giác “khá nhạy” trước cầu môn thực sự rất cần cho U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Nhưng rốt cuộc quyết định đã được HLV Kim Sang Sik đưa ra trong sự ngỡ ngàng từ giới chuyên môn, người hâm mộ và truyền thông.

Ông Kim Sang Sik khó lường

Dĩ nhiên, HLV Kim Sang Sik có lý do của riêng mình. Hoặc vấn đề thể trạng của Vĩ Hào chưa đảm bảo sau khi chấn thương hoặc ông đã nhìn thấy những yếu tố chuyên môn nằm ngoài góc nhìn của số đông. Song, việc loại đi một cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc, có khả năng chớp thời cơ trong các tình huống then chốt, vẫn để lại nuối tiếc lớn.

Đáng chú ý, quyết định của HLV Kim Sang Sik không chỉ gây tranh luận ở vị trí tiền đạo. Thành Trung, một cái tên được đánh giá có thể mang tới sự mềm mại và sáng tạo cho tuyến giữa cuối cùng cũng bị loại, dù chính thuyền trưởng người Hàn Quốc gọi tiền vệ từng khoác áo các đội tuyển trẻ Bulgaria trở lại U22 Việt Nam ở đợt hội quân cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games sắp diễn ra

Quyết định của ông Kim Sang Sik gây nhiều ý kiến trái chiều, và kết qủa ở SEA Games sẽ là câu trả lời chính xác nhất.

Nhìn vào cách ông Kim Sang Sik xây dựng đội bóng từ vòng loại U23 châu Á đến Panda Cup và nay là SEA Games, có thể thấy triết lý của thuyền trưởng người Hàn Quốc là ưu tiên tính kỷ luật, sự ổn định và hiệu quả trong hệ thống hơn yếu tố cá nhân.

Vậy nên, danh sách U22 Việt Nam có thể vừa gây sốc nhưng cũng phản ánh sự khó lường trong tư duy của HLV Kim Sang Sik. Và cũng từ đó, SEA Games 33 trở thành bài kiểm tra cực lớn cho quyết định về nhân sự vừa đưa ra sẽ hiệu quả đến đâu, hay là sự cứng nhắc tới từ thuyền trưởng người Hàn Quốc.