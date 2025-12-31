Chị Dung chia sẻ, trước đó, khi dự kiến chỉ nghỉ Tết dương lịch một ngày, cả nhà không lên kế hoạch đi chơi xa. Tuy nhiên, đến khi Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội có chủ trương cho nghỉ dài ngày, mọi người háo hức tính chuyện về quê thăm ông bà, dự lễ chúc thọ họ hàng. Nhưng trưa 30/12, chị Dung nhận tin trường học của con vẫn giữ nguyên lịch học cũ.

“Gia đình vừa muốn về quê, nhưng nếu vậy lại thấy thương con phải ở lại một mình đi học. Cháu học năm cuối THPT, áp lực học lớn và sức khỏe không tốt nên tôi chần chừ không muốn đi chơi dịp nghỉ lễ”, chị Dung nói.

Gia đình chị Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội) dù cùng được nghỉ 4 ngày, nhưng phương án di chuyển vẫn phải chia đôi: Bố và con út về Thái Bình, còn chị ở lại chăm con trai lớn vì em có hai bài thi ngay sau kỳ nghỉ.

“Con đã ôn tập căng thẳng suốt nhiều tuần theo lịch thi cũ là vào 2/1. Nay nghỉ dài ngày nên bài thi lùi sang 5/1 - đúng ngày quay lại trường. Cháu không dám thư giãn mà học tiếp cũng khó tập trung”, chị Thúy chia sẻ.

Theo chị Thúy, việc xáo trộn lịch thi khiến kỳ nghỉ dài… không khác gì chờ đến ngày thi.

Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch của một trường THPT tại Hà Nội.

Vênh lịch nghỉ lễ khiến mỗi nhà một cảnh

Sở GD-ĐT Hà Nội sáng 29/12 thông báo điều chỉnh lịch nghỉ Tết dương lịch 2026. Theo đó, các trường có lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật, chủ yếu bậc mầm non và tiểu học, sẽ được hoán đổi ngày làm việc để học sinh nghỉ liền 4 ngày, từ 1 đến 4/1. Buổi học bù dự kiến ngày 2/1 sẽ chuyển sang 10/1.

Với các cơ sở giáo dục vẫn tổ chức dạy học vào thứ Bảy, việc bố trí lịch nghỉ sẽ do từng trường tự cân đối theo kế hoạch năm học.

Sở cho hay việc thay đổi nhằm thực hiện kết luận của Chính phủ về lịch nghỉ Tết dương lịch được ban hành cuối tuần trước.

Sự khác biệt về lịch nghỉ khiến một số gia đình khó thống nhất lịch chung.

Nhà chị Định (Hà Đông) đã lên kế hoạch về quê, nhưng do con trai học THPT lại có lịch thi khảo sát vào thứ Bảy (3/1) nên hai mẹ con đành ở lại Hà Nội. “Do lịch nghỉ không thống nhất giữa các khối, ngành nên kỳ nghỉ dài cũng chẳng còn ý nghĩa”, chị Định nói.

Tương tự, chị Huyền (Cầu Giấy) có 3 con nhưng mỗi cháu một lịch nghỉ khác nhau: Con lớn lớp 12 nghỉ 4 ngày, còn bạn lớp 8 chỉ nghỉ ngày 1/1 dịp Tết dương lịch dù các thứ Bảy khác trong tuần con vẫn được nghỉ. Riêng cháu 5 tuổi có lịch trải nghiệm ở trường tiểu học. “Cuối cùng cả nhà chỉ có thể dự kiến cùng nhau ra ngoại thành vui chơi trọn vẹn một ngày đầu năm mới”, chị Huyền chia sẻ.

Ngược lại, gia đình chị Bích (Đống Đa) lại loay hoay vì con được nghỉ tới 4 ngày trong khi bố mẹ làm ở công ty tư nhân chỉ được nghỉ đúng ngày 1/1. “Xin nghỉ thêm dễ bị ảnh hưởng đến đánh giá thi đua cuối năm. Chúng tôi đang tính gửi con về quê nhờ ông bà trông hộ”, chị Bích nói.

Học sinh Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Ảnh: Hoàng Hà

Thông báo sớm, thống nhất để giảm áp lực cho cả nhà trường và gia đình

Nhiều phụ huynh cho rằng lịch nghỉ và lịch thi cần được công bố sớm, thống nhất giữa các cấp học để tránh xáo trộn kế hoạch của gia đình và giảm áp lực cho học sinh.

Cô Thanh Mai, giáo viên tiểu học tại Hà Nội, cho biết giáo viên cũng rất bị động, phải chờ lịch chung của Sở và trường rồi mới sắp xếp công việc cá nhân. Theo cô, kế hoạch năm học đã được ban hành từ đầu năm nên cần được thực hiện nhất quán.

Cô đề xuất: “Thi học kỳ nên tổ chức trước kỳ nghỉ lễ 1-2 tuần để phòng sự cố bất khả kháng như thời tiết, đồng thời giúp học sinh thực sự được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng”.

Không ít phụ huynh cho rằng kỳ nghỉ lễ là thời gian để gia đình đoàn tụ và học sinh được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Vì vậy, lịch học - thi - nghỉ cần được tính toán đồng bộ và công bố sớm để tránh gây áp lực tâm lý và đảo lộn cuộc sống gia đình. “Chỉ mong từ năm sau mọi thứ rõ ràng, nhất quán hơn để kỳ nghỉ thực sự mang lại niềm vui cho cả trẻ và phụ huynh”, chị Dung bày tỏ.