Theo thông báo của Trường ĐH Luật TPHCM, nhà trường cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày 31/1/2026 (thứ Bảy) đến 1/3/2026 (Chủ Nhật) với tổng thời gian 4 tuần. Sinh viên bắt đầu đi học trở lại từ ngày 2/3/2026.

Theo nhà trường, lịch nghỉ Tết trên được bố trí phù hợp, nhằm đảm bảo sinh viên có khoảng thời gian thư giãn trọn vẹn bên gia đình, đồng thời duy trì nhịp độ học tập trong học kỳ mới.

Trường ĐH Công Thương TPHCM đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ với thời gian 4 tuần, từ ngày 9/2/2026 đến 8/3/2026 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng âm lịch).

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM cũng thông báo cho sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán trọn một tháng, từ ngày 1/2/2026 đến 1/3/2026 (tức từ ngày 14/12 âm lịch đến hết ngày 13/1 âm lịch).

Nhiều trường khác ở TPHCM cũng cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán gần 30 ngày như: Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH); Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM; Trường ĐH Kiến trúc TPHCM; Trường ĐH Nông Lâm TPHCM; Học viện Hàng không Việt Nam; Trường ĐH Gia Định…

Ngoài ra, nhiều trường ở TPHCM cho sinh viên nghỉ Tết từ 2 đến 3 tuần, như: Trường ĐH Công nghiệp TPHCM; Trường ĐH Y Dược TPHCM; Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch...