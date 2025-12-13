Theo đó, thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở GD-ĐT; các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội là 1 ngày (ngày 1/1/2026, thứ Năm).

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là 5 ngày theo quy định gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ thứ Hai 16/2/2026 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và TP về tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Các nhà trường thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên của trường. Cùng với đó, trường bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ Tết theo quy định...

Các đơn vị cũng cần phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ...

Căn cứ vào điều kiện thực tế, các đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; Tổ chức việc thăm hỏi, trợ giúp đối với cán bộ, giáo viên, các gia đình thuộc diện chính sách hay có hoàn cảnh khó khăn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2026.

Trong thời gian nghỉ Tết, nếu gặp vấn đề phát sinh, các đơn vị báo cáo về Sở GD-ĐT theo số điện thoại trực: 02438257260; 02439421420.

Sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị khẩn trương ổn định nền nếp dạy, học và làm việc bình thường.