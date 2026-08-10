Tối 10/8, xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé trai H.M.K. (7 tuổi) rơi từ tầng 15 của tòa nhà H.H. (đường Võ Nguyên Giáp) xuống đất.

Hiện trường được phong tỏa để phục vụ điều tra.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng, đồng thời gọi lực lượng y tế tới hiện trường để cấp cứu cháu bé. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cháu bé đã tử vong tại chỗ.

Khu vực hiện trường vụ việc.

Theo vị lãnh đạo Công an phường Lê Chân, tại thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé ở nhà với mẹ. Người mẹ đã ngất lịm khi hay tin con trai không qua khỏi.

Công an đã phong tỏa hiện trường, thực hiện các thủ tục để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.