TPHCM:

Vụ việc xảy ra vào sáng nay (5/4), tại địa chỉ số 3D đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh, TPHCM.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: MH

Theo thông tin ban đầu, người dân sinh sống gần khu vực bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khuôn viên tòa nhà. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện một thanh niên nằm bất động, đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Phú Thạnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để thực hiện các bước khám nghiệm cần thiết.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.M.TR (22 tuổi, quê Lâm Đồng). Đến gần 10h cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường bước đầu, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Lực lượng chức năng tiếp tục trích xuất camera, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.