Chiều 9/12, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ để giải cứu một cháu bé bị rơi từ tầng cao chung cư xuống mái của siêu thị.

Cụ thể, hồi 16h44 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân tại ngõ 102 Trần Phú (phường Hà Đông) về việc một cháu bé rơi từ tầng cao của chung cư Hồ Gươm Plaza xuống mái của siêu thị phía dưới.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận cháu bé. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang và 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 4 và số 15 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là cháu bé khoảng 11 tuổi, bị ngã từ tầng cao xuống mái siêu thị. Nạn nhân bị gãy tay, chân; tỉnh táo nhưng không thể tự di chuyển.

Lực lượng chức năng huy động xe thang để đưa nạn nhân xuống khỏi mái của siêu thị. Ảnh: CACC

Nạn nhân được sơ cấp cứu, nẹp cố định các vị trí bị thương và được di chuyển từ mái tôn xuống vị trí an toàn bằng xe thang.

Hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng. Nạn nhân đang được các y, bác sỹ tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực tại cơ sở y tế.