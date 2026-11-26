Một người đàn ông nước ngoài chưa rõ quốc tịch đã tử vong sau khi rơi từ tầng cao của một khách sạn 5 sao trên đường Trần Phú, phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xuống đất.

Ngày 26/11, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên vụ việc người đàn ông nước ngoài tử vong sau khi rơi từ tầng cao khách sạn 5 sao xuống đất, tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo thông tin, chiều 25/11, người đàn ông nước ngoài đi từ bên ngoài vào một khách sạn 5 sao trên đường Trần Phú, phường Nha Trang. Sau đó, người này sử dụng thang máy lên tầng 27, khu vực sân thượng của khách sạn.

Tại đây, người đàn ông được cho là đã trèo qua lan can rồi rơi xuống đường Trần Phú. Cú ngã khiến nạn nhân tử vong. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại. Theo nội dung video camera ghi lại, người đàn ông mặc áo thun, quần short leo lên bàn ghế rồi qua lan can nhảy xuống. Thời điểm này, nhân viên khách sạn phát hiện ông này có hành động lạ đã liên tri hô, ngăn cản song không kịp.

Bước đầu, công an đã xác định được danh tính, quốc tịch của nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.