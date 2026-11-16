Phát hiện em trai trượt chân, rơi xuống hồ Nam Sơn (Lâm Đồng), người anh lập tức nhảy xuống cứu nhưng không may đuối nước, tử vong.

Ngày 16/11, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã bàn giao thi thể anh D.Đ.P. (31 tuổi, trú xã Hiệp Thạnh) cho gia đình lo hậu sự.

Hồ Nam Sơn, nơi nạn nhân tử vong sau khi đuối nước. Ảnh: Ngọc Minh

Trước đó, tối 15/11, anh P. cùng em trai là D.Q.Đ. (22 tuổi) đến khu vực hồ Nam Sơn, xã Đức Trọng chơi. Trong lúc đi cạnh hồ, anh Đ. không may trượt chân, rơi xuống nước và chới với. Phát hiện em trai gặp nạn, anh P. lập tức nhảy xuống cứu.

Tuy nhiên, sau khi đẩy được em trai lên bờ an toàn, anh P. bị kiệt sức rồi mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đức Trọng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Sau một thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy anh P. tại hồ Nam Sơn nhưng nạn nhân đã tử vong. Thi thể anh sau đó được đưa lên bờ.